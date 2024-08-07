ЗС РФ вдарили по житловому будинку в Херсоні: пожежники витягли з-під завалів кошенят (відео)

У ДСНС повідомили, що в ніч на 7 серпня російський снаряд влучив на приватне подвір'я, де загорілися дрова. Пожежники прибули на місце події, швидко загасили вогонь і почули нявкання з підвалу.

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Українські рятувальники в Херсоні витягли з-під завалів чотирьох кошенят. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС України в Херсонській області.

Повідомляється, що в ніч на 7 серпня російський снаряд влучив на приватне подвір'я, де загорілися дрова. Пожежники прибули на місце події, швидко загасили вогонь і почули нявкання з підвалу будівлі, що зазнала руйнування.

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"Рятувальники знайшли під завалами чотирьох маленьких кошенят. Пухнастиків обережно відкопали та віддали матусі-кішці, яка спостерігала за порятунком своїх малюків", — зазначили в ДСНС.

Момент порятунку кошенят також зняли на відео:

Пожежники врятували кошенят

Нагадаємо, 1 серпня повідомлялося, що собака допоміг Силам оборони знайти та знищити російських диверсантів. У 32-й ОМБр поділилися, що оператори дронів довго не могли знайти бійців супротивника, проте раптово на шляху з'явився хаскі, який і зупинився поруч з отвором у землі — там ховалися росіяни.

А в липні в Мирнограді дістали з-під завалів кота, який врятував від смерті господиню. За кілька хвилин до обстрілу її домашній улюбленець почав голосно нявкати і наполегливо кликати свою господиню в іншу кімнату.