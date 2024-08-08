РФ не дошла до "главной линии обороны": эксперт рассказал о провале наступления врага на Харьковщине

На севере Харьковщины российские военные потерпели сокрушительное поражение и пытаются удержать те позиции, на которых их остановили Силы обороны, рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

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Вооруженные силы Российской Федерации не смогли создать так называемую буферную зону на севере Харьковщины. Об этом сообщил военный эксперт Сергей Грабский в эфире FREEДОМ.

"На сегодняшний момент мы имеем результат того, что пыталась и не смогла добиться Российская Федерация — создать так называемую буферную зону (на Харьковщине, — ред.)", — сказал Сергей Грабский.

Он отметил, что противнику удалось сделать небольшие вклинения в украинскую оборону, даже не дойдя до "главной линии обороны". Оккупанты не продвинулись к Харькову, чтобы иметь возможность взять населенный пункт под огневой контроль. Враг потерпел сокрушительное поражение и пытается удержать те позиции, на которых его остановили украинские бойцы.

Эксперт считает, что это можно назвать серой зоной.

"В целом это можно назвать серой зоной. Хотя относительно, потому что противник как бы пытается насыщать свои боевые порядки дополнительными резервами, пытается удерживать территорию, продвигаться и атаковать наши войска, вернее даже контратаковать наши войска, которые ведут непрерывные встречные бои там", — пояснил он.

Грабский отметил, что непонятно с военной точки зрения, зачем оккупантам эта зона, поскольку она не влияет на общую обстановку. Враг немного переместил линию фронта и создал так называемую зону напряжения, однако Харьков все равно остается недоступным для артиллерии россиян. Тогда как с политической точки зрения ход понятен — оккупанты декларируют, что зашли на территорию Харьковщины.

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Напомним, 8 августа командир батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й ОШБр Юрий Федоренко сообщил, что РФ не прекращает давить на позиции ВСУ на Харьковщине. Однако наступление врага провалилось.

7 августа в оперативно-тактической группировке "Харьков" рассказали, что враг увеличил количество обстрелов в Харьковской области. Так, оккупанты могут готовиться к активным штурмовым действиям.