Полетят дальше Москвы: какие ракеты США могут разместить в Германии (карта)
Наибольшим потенциалом для поражения целей в глубине России обладает перспективный гиперзвуковой комплекс LRHW Dark Eagle. Считается, что дальность этих ракет превышает 3000 км.
В начале июля 2024 года стало известно о планах США развернуть дальнобойные ракеты на территории Германии с 2026 года, включая гиперзвуковое вооружение. Эта новость вызвала обеспокоенность в Кремле, который, в ответ, напомнил о своих действиях по развертыванию ракет средней дальности в Европе, начатых еще в 2019 году. В связи с этим Международный институт стратегических исследований (IISS) опубликовал материал, авторы которого выясняли, какие ракеты могут разместить Соединенные Штаты и каков их потенциал.
Аналитики IISS пишут, что с 2026 года США планируют начать развертывание новых типов ракет на территории Германии. В отличие от тех, что были развернуты в 1980-х годах, нынешние ракеты будут нести обычные, а не ядерные боеголовки. Это одна из причин, почему данное решение пока не вызвало значительной негативной реакции среди общественности в Германии и других странах Европы, за исключением некоторых жалоб со стороны политиков СДПГ.
Еще в сентябре 2021 года в Висбадене на западе Германии была активирована 2-я многопрофильная оперативная группа США (MTDF). У каждой MTDF есть стратегический огневой батальон (SFB), который обеспечивает возможность нанесения дальнего точного удара в ходе наземных атак и противокорабельных миссий.
Арсенал США
Стратегический огневой батальон (SFB) будет включать:
- Ракеты Raytheon SM-6 класса "земля-воздух".
- Крылатые ракеты Raytheon Tomahawk (LACM) с дальностью полета более 1500 км.
- Высокоточные ракеты PrSM компании Lockheed Martin с дальностью до 1000 км.
- Перспективный гиперзвуковой комплекс LRHW Dark Eagle;
Что касается зоны досягаемости, то следует отметить, что SM-6 и Tomahawk, которые могут быть развернуты в составе комплекса Typhon, могут поразить объекты на территории РФ, включая Калининградскую область, причем "Томагавки" смогут долететь до Москвы и даже глубже.
Но Dark Eagle обладает наибольшим потенциалом для поражения целей в глубине России. Точная дальность его действия засекречена, но считается, что она превышает 3000 км, что позволяет поражать цели вглубь российской территории.
Арсенал России
Существуют предположения, что Россия уже разработала или разрабатывает новые системы наземного базирования с дальностью свыше 500 км. Например, в своей речи 28 июля Владимир Путин намекнул на наличие подобных систем, которые могут быть использованы в качестве ответа на запланированное развертывание американских ракет в Европе. Одним из таких комплексов может стать наземная версия гиперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон", которая способна достигать скорости свыше 5 Махов и может использоваться для атак по наземным целям.
Сообщается, что Россия адаптировала "Циркон" для запуска с наземных платформ еще в 2019 году. По данным британской разведки, отсутствие подходящих морских платформ в Черном море, с которых можно было бы запускать "Циркон", указывает на возможность существования наземной версии этой ракеты. Более того, система береговой обороны К-300П "Бастион-П" могла быть адаптирована для этой цели.
Кроме того, Россия обладает ракетами средней дальности 9М729 оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", которые могут достигать целей на расстоянии от 1500 до 2500 километров.
Другие потенциальные системы, которые могут быть развернуты Россией, включают варианты ракет "Искандер-М" с увеличенной дальностью до 600 км, а также возобновление разработки баллистической ракеты средней дальности РС-26 "Рубеж", разработка которой была приостановлена в 2017 году.Важно