Полетят дальше Москвы: какие ракеты США могут разместить в Германии (карта)

Наибольшим потенциалом для поражения целей в глубине России обладает перспективный гиперзвуковой комплекс LRHW Dark Eagle. Считается, что дальность этих ракет превышает 3000 км.

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В начале июля 2024 года стало известно о планах США развернуть дальнобойные ракеты на территории Германии с 2026 года, включая гиперзвуковое вооружение. Эта новость вызвала обеспокоенность в Кремле, который, в ответ, напомнил о своих действиях по развертыванию ракет средней дальности в Европе, начатых еще в 2019 году. В связи с этим Международный институт стратегических исследований (IISS) опубликовал материал, авторы которого выясняли, какие ракеты могут разместить Соединенные Штаты и каков их потенциал.

Аналитики IISS пишут, что с 2026 года США планируют начать развертывание новых типов ракет на территории Германии. В отличие от тех, что были развернуты в 1980-х годах, нынешние ракеты будут нести обычные, а не ядерные боеголовки. Это одна из причин, почему данное решение пока не вызвало значительной негативной реакции среди общественности в Германии и других странах Европы, за исключением некоторых жалоб со стороны политиков СДПГ.

Еще в сентябре 2021 года в Висбадене на западе Германии была активирована 2-я многопрофильная оперативная группа США (MTDF). У каждой MTDF есть стратегический огневой батальон (SFB), который обеспечивает возможность нанесения дальнего точного удара в ходе наземных атак и противокорабельных миссий.

Арсенал США

Стратегический огневой батальон (SFB) будет включать:

Ракеты Raytheon SM-6 класса "земля-воздух".

класса "земля-воздух". Крылатые ракеты Raytheon Tomahawk (LACM) с дальностью полета более 1500 км.

(LACM) с дальностью полета более 1500 км. Высокоточные ракеты PrSM компании Lockheed Martin с дальностью до 1000 км.

компании Lockheed Martin с дальностью до 1000 км. Перспективный гиперзвуковой комплекс LRHW Dark Eagle;

Что касается зоны досягаемости, то следует отметить, что SM-6 и Tomahawk, которые могут быть развернуты в составе комплекса Typhon, могут поразить объекты на территории РФ, включая Калининградскую область, причем "Томагавки" смогут долететь до Москвы и даже глубже.

Но Dark Eagle обладает наибольшим потенциалом для поражения целей в глубине России. Точная дальность его действия засекречена, но считается, что она превышает 3000 км, что позволяет поражать цели вглубь российской территории.

Фото: Открытые источники

Арсенал России

Существуют предположения, что Россия уже разработала или разрабатывает новые системы наземного базирования с дальностью свыше 500 км. Например, в своей речи 28 июля Владимир Путин намекнул на наличие подобных систем, которые могут быть использованы в качестве ответа на запланированное развертывание американских ракет в Европе. Одним из таких комплексов может стать наземная версия гиперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон", которая способна достигать скорости свыше 5 Махов и может использоваться для атак по наземным целям.

Сообщается, что Россия адаптировала "Циркон" для запуска с наземных платформ еще в 2019 году. По данным британской разведки, отсутствие подходящих морских платформ в Черном море, с которых можно было бы запускать "Циркон", указывает на возможность существования наземной версии этой ракеты. Более того, система береговой обороны К-300П "Бастион-П" могла быть адаптирована для этой цели.

Фото: Открытые источники

Кроме того, Россия обладает ракетами средней дальности 9М729 оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", которые могут достигать целей на расстоянии от 1500 до 2500 километров.

Другие потенциальные системы, которые могут быть развернуты Россией, включают варианты ракет "Искандер-М" с увеличенной дальностью до 600 км, а также возобновление разработки баллистической ракеты средней дальности РС-26 "Рубеж", разработка которой была приостановлена в 2017 году.

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