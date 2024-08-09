Полетять далі Москви: які ракети США можуть розмістити в Німеччині (карта)

Найбільший потенціал для ураження цілей у глибині Росії має перспективний гіперзвуковий комплекс LRHW Dark Eagle. Вважається, що дальність цих ракет перевищує 3000 км.

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На початку липня 2024 року стало відомо про плани США розгорнути далекобійні ракети на території Німеччини з 2026 року, включно з гіперзвуковим озброєнням. Ця новина викликала занепокоєння в Кремлі, який, у відповідь, нагадав про свої дії з розгортання ракет середньої дальності в Європі, розпочаті ще 2019 року. У зв'язку з цим Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS) опублікував матеріал, автори якого з'ясовували, які ракети можуть розмістити Сполучені Штати і який їхній потенціал.

Аналітики IISS пишуть, що з 2026 року США планують почати розгортання нових типів ракет на території Німеччини. На відміну від тих, що були розгорнуті в 1980-х роках, нинішні ракети нестимуть звичайні, а не ядерні боєголовки. Це одна з причин, чому це рішення поки що не викликало значної негативної реакції серед громадськості в Німеччині та інших країнах Європи, за винятком деяких скарг з боку політиків СДПН.

Ще у вересні 2021 року у Вісбадені на заході Німеччини було активовано 2-гу багатопрофільну оперативну групу США (MTDF). У кожної MTDF є стратегічний вогневий батальйон (SFB), який забезпечує можливість завдавання дальнього точного удару під час наземних атак і протикорабельних місій.

Арсенал США

Стратегічний вогневий батальйон (SFB) включатиме:

Ракети Raytheon SM-6 класу "земля-повітря".

класу "земля-повітря". Крилаті ракети Raytheon Tomahawk (LACM) з дальністю польоту понад 1500 км.

(LACM) з дальністю польоту понад 1500 км. Високоточні ракети PrSM компанії Lockheed Martin з дальністю до 1000 км.

компанії Lockheed Martin з дальністю до 1000 км. Перспективний гіперзвуковий комплекс LRHW Dark Eagle;

Що стосується зони досяжності, то слід зазначити, що SM-6 і Tomahawk, які можуть бути розгорнуті в складі комплексу Typhon, можуть уразити об'єкти на території РФ, включно з Калінінградською областю, причому "Томагавки" зможуть долетіти до Москви й навіть глибше.

Але Dark Eagle має найбільший потенціал для ураження цілей у глибині Росії. Точна дальність його дії засекречена, але вважається, що вона перевищує 3000 км, що дає змогу уражати цілі вглиб російської території.

Фото: Відкриті джерела

Арсенал Росії

Існують припущення, що Росія вже розробила або розробляє нові системи наземного базування з дальністю понад 500 км. Наприклад, у своїй промові 28 липня Володимир Путін натякнув на наявність подібних систем, які можуть бути використані як відповідь на заплановане розгортання американських ракет у Європі. Одним із таких комплексів може стати наземна версія гіперзвукової протикорабельної ракети "Циркон", яка здатна досягати швидкості понад 5 Махів і може використовуватися для атак по наземних цілях.

Повідомляється, що Росія адаптувала "Циркон" для запуску з наземних платформ ще 2019 року. За даними британської розвідки, відсутність відповідних морських платформ у Чорному морі, з яких можна було б запускати "Циркон", вказує на можливість існування наземної версії цієї ракети. Ба більше, система берегової оборони К-300П "Бастион-П" могла бути адаптована для цієї мети.

Фото: Відкриті джерела

Крім того, Росія володіє ракетами середньої дальності 9М729 оперативно-тактичних ракетних комплексів "Искандер", які можуть досягати цілей на відстані від 1500 до 2500 кілометрів.

Інші потенційні системи, які можуть бути розгорнуті Росією, охоплюють варіанти ракет "Іскандер-М" зі збільшеною дальністю до 600 км, а також відновлення розроблення балістичної ракети середньої дальності РС-26 "Рубеж", розроблення якої було призупинено у 2017 році.

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