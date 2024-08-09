Потеря военного билета или удостоверения офицера: в ТЦК объяснили, как правильно действовать

В военкомате отметили, что в случае потери такого документа будет проводиться служебное расследование.

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Если был потерян военный билет или удостоверение офицера, необходимо немедленно обратиться к непосредственному командиру с рапортом, в котором следует объяснить обстоятельства потери документа. После этого командир назначит служебное расследование, пояснили в Херсонском областном ТЦК и СП.

Собрав после расследования необходимый пакет документов, включая заявление о повторной выдаче документа, паспорт, фотографию 3×4 см без уголка, поврежденный документ или его остатки (если есть), а также выписку из приказа о результатах расследования, необходимо обратиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, где вы состоите на учете. Именно начальник ТЦК и СП имеет право повторно выдать вам военный билет или удостоверение офицера.

Какие именно документы нужны для восстановления военно-учетного документа:

заявление/рапорт с указанием обстоятельств потери документа и просьбой о повторной выдаче военного билета,

паспорт,

матовое фото 3 × 4 см без уголка,

то, что осталось от военного билета (если есть),

выписка из приказа о результатах служебного расследования (если документ утерян).

В ТЦК отметили, что когда вы будете обращаться к командиру с рапортом, то нужно в нем объяснить, когда вы потеряли военный билет, при каких условиях.

Напомним, что наличие у гражданина военно-учетного документа в соответствующем приложении мобильного телефона или в виде распечатанного документа с QR-кодом, является равнозначным "оригинальному" документу в бумажной форме, поскольку все они имеют одинаковую юридическую силу.

Также Фокус писал, что украинцы могут получить свой военно-учетный документ с QR-кодом в "Дії". Формирование онлайн-документа занимает всего 10 минут. Но его не получат те, о ком не хватает данных в реестре "Оберіг".