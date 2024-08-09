Втрата військового квитка або посвідчення офіцера: у ТЦК пояснили, як правильно діяти

У військкоматі наголосили, що у разі втрати такого документа проводитиметься службове розслідування.

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Якщо було втрачено військовий квиток або посвідчення офіцера, необхідно негайно звернутися до безпосереднього командира із рапортом, у якому слід пояснити обставини втрати документа. Після цього командир призначить службове розслідування, пояснили у Херсонському обласному ТЦК та СП.

Зібравши після розслідування необхідний пакет документів, включно із заявою про повторну видачу документа, паспортом, фотографією 3 × 4 см без куточка, пошкодженим документом або його залишками (якщо є), а також витягом з наказу про результати розслідування, необхідно звернутися до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де ви перебуваєте на обліку. Саме начальник ТЦК та СП має право повторно видати вам військовий квиток або посвідчення офіцера.

Які саме документи потрібні для відновлення військово-облікового документа:

заява/рапорт із зазначенням обставин втрати документа та проханням про повторну видачу військового квитка,

паспорт,

матове фото 3 × 4 см без куточка,

те, що залишилося від військового квитка (якщо є),

витяг з наказу про результати службового розслідування (якщо документ втрачено).

У ТЦК зауважили, що коли ви будете звертатися до командира з рапортом, то потрібно у ньому пояснити, коли ви втратили військовий квиток, за яких умов.

Нагадаємо, що наявність у громадянина військово-облікового документа у відповідному застосунку мобільного телефону або у вигляді роздрукованого документа з QR-кодом, є рівнозначним "оригінальному" документу у паперовій формі, оскільки усі вони мають однакову юридичну силу.

Також Фокус писав, що українці можуть отримати свій військово-обліковий документ з QR-кодом у "Дії". Формування онлайн-документа займає лише 10 хвилин. Але його не отримають ті, про кого бракує даних у реєстрі "Оберіг".