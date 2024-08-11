"Это феноменально": аналитик назвал 3 фактора успешного прорыва в Курской области (видео)

По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, операция на территории России напоминает осень 2022 года. Тогда ВСУ освободили до 60 километров в Харьковской области.

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Шестой день подряд в Курской области фиксируется наступление и это стало возможным благодаря нескольким факторам. Все это привело к феноменальному результату. Об этом в эфире "24 канала" детальнее рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, прорыв в Курской области имеет тяжелые последствия для российской стороны, ведь боевые действия ведутся непосредственно на территории противника. Также наступление показало, что в обороне ВС РФ есть значительные пробелы. Кремль допустил много ошибок.

Аналитик убежден, что операцию в Курской области можно считать такой же успешной, как контрнаступление в Харьковской области 2022 года. Тогда всего за несколько дней удалось вернуть территорию площадью от 50 до 60 километров.

"Если принимать во внимание, что в Курской области продвижение происходило на вражеской территории, это феноменально", — заявил Александр Коваленко.

Фиаско вражеской обороны, продолжает военно-политический обозреватель, обусловлено сразу 3 факторами. 1-й касался комплектации войск ВС РФ, ведь за оборону Курской области отвечала группа "Север", в которую входят сразу три подгруппы: "Курск", "Брянск" и "Белгород". Последняя из них самая боеспособная, но занята другим, ведь ведет боевые действия на севере Харьковской области.

"Соответственно группа войск "Брянск" и "Курск" укомплектована так, чтобы даже не прикрывать границу, а лишь имитировать ее прикрытие. Общее количество группы войск "Курск" составляло примерно 10 тысяч личного состава. Однако он не имел штатной комплектации по технике", – продолжил Александр Коваленко.

2-й фактор касался планирования прорыва, ведь все действия были настолько профессионально спланированы, что остановить силы фактически невозможно.

Дело в том, что движение происходило не только вдоль логистических артерий и трасс, но также и возле рек, которые выполняли функции фортификаций.

3-й фактор — проблемы со связью. У россиян в Курской области полностью отсутствовала профессиональная связь. После того, как система управления была нарушена, ряд подразделений ВС РФ не смог дальше выполнять свои функции на полную. Это касается и подразделения "Ахмат", говорит обозреватель. Как только началась работа артиллерии, те сразу покинули позиции и оставили лишь срочников.

"Все эти факторы привели к такому результату, а также то, что российское военно-политическое командование в первые 48 – 72 часов с начала прорыва фактически находилось в "анабиозе". Только сейчас начались определенные действия, чтобы приостановить продвижение подразделений в Курской области", – подытожил Александр Коваленко.

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Напомним, 11 августа сообщалось, что резервы ВС РФ не вытеснили украинских военных с Курской области. Подкрепление не помогло противнику, пишут в FT. Несмотря на сообщения российских властей о том, что ситуация под контролем, украинские силы могли продвинуться на 30 км вглубь соседней страны, отметили журналисты. Они также считают, что эта операция направлена на укрепление позиций во время потенциальных мирных переговоров.

Также сообщалось, что Россия перебрасывает под Курск военных, которые должны были усилить Покровское направление. Партизаны "Атеш" зафиксировали перемещение 10 КАМАЗов с личным составом в Донецкой области. Ранее военных 810-й ОБрМП туда перебросили из Херсонского направления.