"Много сбросов": в ВСУ назвали направление, где ВС РФ чаще всего используют дроны

По словам командира взвода 92-й бригады с позывным "Дед", россияне применяют различные беспилотники, с которыми можно бороться при помощи систем РЭБ. Силы обороны нуждаются в специалистах, которые будут прикрывать пехоту.

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Российские оккупанты начали применять на Харьковском направлении беспилотники чаще, нежели на других участках фронта. Украинским защитникам в связи с этим нужно противодействие вражеским методам. Об этом заявил командир отдельного взвода беспилотных авиационных комплексов 92-й бригады с позывным "Дед", передает "Суспiльне".

По его словам, огромное количество разных дронов летают над воздушным пространством Харьковской области. ВСУ в связи с этим нуждаются в взводах радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы прикрывать пехоту от сбросов.

"На Харьковском направлении очень активно используются беспилотные системы врагом. Кроме разведки, Supercam и Zala, которых большое количество в небе, это большая беда для нас, они на этом направлении очень активно используют еще и FPV и сбросы. На предыдущих направлениях мы такого не наблюдали. Возможно, из-за направления, возможно из-за того, что прошло время и заехала более подготовленная бригада с инструментами. Здесь много сбросов, очень много. И много FPV", — заявил командир взвода 92-й бригады.

Отдельно "Дед" добавил еще раз про системы РЭБ, которым сегодня нужно уделять много сил и внимания на этом направлении. Дело в том, что современная война требует перемен не только в инструментах, которые активно используются на поле боя.

Украинская сторона начала использовать дроны, однако дополнительно в самой военной структуре нужно вводить в батальонах взводы РЭБ. Они и будут прикрывать пехоту ВСУ.

"Противодействовать беспилотникам небольшим тактическим, таким как FPV и Mavic, можно только РЭБом. Как в 1942 году шел (солдат — ред.) с рюкзаком и рацией, чтобы связь всегда была, то надо, чтобы шел такой пехотинец с РЭБом и прикрывал нашу пехоту от сбросов, от Mavic и FPV. Противодействовать сейчас можно только с помощью РЭБ", — подытожил "Дед".

Напомним, 9 августа сообщалось, что россияне в Волчанске готовятся к штурмам в районе Агрегатного завода, писали в ОТГ "Харьков". Оккупанты привлекли дополнительные силы отряда "Шторм" 153-го танкового полка. С начала суток в районе Волчанска продолжалось одно боевое столкновение.

8 августа военный эксперт Сергей Грабский рассказал о провале наступления врага в Харьковской области, ведь РФ не дошла до "главной линии обороны". На севере Харьковщины российские военные потерпели сокрушительное поражение и пытаются удержать те позиции, на которых их остановили Силы обороны.