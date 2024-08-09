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Военный Фокус Российско-украинская война Наступление ВС РФ в Харьковской области

Россияне в Волчанске готовятся к штурмам в районе Агрегатного завода, — ОТГ "Харьков"

Купянск. Купянский машиностроительный завод, руины, машзавод
Фото: Yan Dobronosov | Купянский машиностроительный завод (иллюстративное фото)

Оккупанты привлекли дополнительные силы отряда "Шторм" 153-го танкового полка. С начала суток в районе Волчанска продолжается одно боевое столкновение.

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В Волчанске Харьковской области ВС РФ осуществляют подготовку к проведению штурмовых действий в квартале многоэтажной застройки и в районе Агрегатного завода. Об этом сообщают в оперативно-тактической группировке "Харьков"

Для этого враг привлек дополнительный личный состав отряда "Шторм" 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии и провел мероприятия логистического обеспечения.

С начала этих суток продолжается одно боевое столкновение в районе населенного пункта Волчанск, говорится в сообщении.

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Фото: Deep State

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло 6 боевых столкновений.

Оккупанты нанесли 40 ударов дронами-камикадзе, 429 раз обстреляли позиции Сил обороны Украины и нанесли 1 авиаудар, использовав 2 КАБа.

Безвозвратные и санитарные потери врага за минувшие сутки составили 115 человек.

Враг потерял уничтоженными и поврежденными 56 единиц вооружения и военной техники, среди которых:

  • 1 танк,
  • 1 боевая бронированная машина,
  • 4 артиллерийских системы,
  • 25 автомобилей,
  • 5 единиц специальной техники,
  • 20 БПЛА.

Также было уничтожено 67 укрытий личного состава противника, 1 стартовая площадка запуска БпЛА и 2 места хранения боекомплекта.

Напомним, Россия использует наемников из Египта для ведения боевых действий в Волчанске.

Фокус писал, что николаевские морпехи разгромили уссурийских десантников под Волчанском.