Россияне в Волчанске готовятся к штурмам в районе Агрегатного завода, — ОТГ "Харьков"
Оккупанты привлекли дополнительные силы отряда "Шторм" 153-го танкового полка. С начала суток в районе Волчанска продолжается одно боевое столкновение.
В Волчанске Харьковской области ВС РФ осуществляют подготовку к проведению штурмовых действий в квартале многоэтажной застройки и в районе Агрегатного завода. Об этом сообщают в оперативно-тактической группировке "Харьков"
Для этого враг привлек дополнительный личный состав отряда "Шторм" 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии и провел мероприятия логистического обеспечения.
С начала этих суток продолжается одно боевое столкновение в районе населенного пункта Волчанск, говорится в сообщении.
За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло 6 боевых столкновений.
Оккупанты нанесли 40 ударов дронами-камикадзе, 429 раз обстреляли позиции Сил обороны Украины и нанесли 1 авиаудар, использовав 2 КАБа.
Безвозвратные и санитарные потери врага за минувшие сутки составили 115 человек.
Враг потерял уничтоженными и поврежденными 56 единиц вооружения и военной техники, среди которых:
- 1 танк,
- 1 боевая бронированная машина,
- 4 артиллерийских системы,
- 25 автомобилей,
- 5 единиц специальной техники,
- 20 БПЛА.
Также было уничтожено 67 укрытий личного состава противника, 1 стартовая площадка запуска БпЛА и 2 места хранения боекомплекта.
Напомним, Россия использует наемников из Египта для ведения боевых действий в Волчанске.
Фокус писал, что николаевские морпехи разгромили уссурийских десантников под Волчанском.