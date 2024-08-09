Росіяни у Вовчанську готуються до штурмів у районі Агрегатного заводу, — ОТУ "Харків"

Окупанти залучили додаткові сили загону "Шторм" 153-го танкового полку. Від початку доби в районі Вовчанська триває одне бойове зіткнення.

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У Вовчанську Харківської області ЗС РФ здійснюють підготовку до проведення штурмових дій в кварталі багатоповерхової забудови та у районі Агрегатного заводу. Про це повідомляють в оперативно-тактичному угрупуванні "Харків"

Для цього ворог залучив додатковий особовий склад загону "Шторм" 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії та провів заходи логістичного забезпечення.

Від початку цієї доби триває одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ, йдеться у повідомленні.

Фото: Deep State

Протягом минулої доби на Харківському напрямку відбулося 6 бойових зіткнень.

Окупанти завдали 40 ударів дронами-камікадзе, 429 разів обстріляли позиції Сил оборони України та завдали 1 авіаудар, використавши 2 КАБи.

Безповоротні та санітарні втрати ворога за минулу добу склали 115 осіб.

Ворог втратив знищеними та пошкодженими 56 одиниць озброєння та військової техніки, серед яких:

1 танк,

1 бойова броньована машина,

4 артилерійських систем,

25 автомобілів,

5 одиниць спеціальної техніки,

20 БпЛА.

Також було знищено 67 укриттів особового складу противника, 1 стартовий майданчик запуску БпЛА та 2 місця зберігання боєкомплекту.

Нагадаємо, Росія використовує найманців з Єгипту до ведення бойових дій у Вовчанську.

Фокус писав, що миколаївські морпіхи розгромили уссурійських десантників під Вовчанськом.