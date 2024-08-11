"Багато скидів": у ЗСУ назвали напрямок, де ЗС РФ найчастіше використовують дрони

За словами командира взводу 92-ї бригади з позивним "Дід", росіяни застосовують різні безпілотники, з якими можна боротися за допомогою систем РЕБ. Сили оборони потребують фахівців, які прикриватимуть піхоту.

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Російські окупанти почали застосовувати на Харківському напрямку безпілотники частіше, ніж на інших ділянках фронту. Українським захисникам у зв'язку з цим потрібна протидія ворожим методам. Про це заявив командир окремого взводу безпілотних авіаційних комплексів 92-ї бригади з позивним "Дід", передає "Суспільне".

За його словами, величезна кількість різних дронів літають над повітряним простором Харківської області. ЗСУ у зв'язку з цим потребують взводів радіоелектронної боротьби (РЕБ), щоб прикривати піхоту від скидів.

"На Харківському напрямку дуже активно використовуються безпілотні системи ворогом. Окрім розвідки, Supercam та Zala, яких велика кількість в небі, це велика біда для нас, вони на цьому напрямку дуже активно використовують ще й FPV та скиди. На попередніх напрямках ми такого не спостерігали. Можливо, через напрямок, можливо через те, що минув час і заїхала більш підготовлена бригада з інструментами. Тут багато скидів, дуже багато. І багато FPV", — заявив командир взводу 92-ї бригади.

Окремо "Дід" додав ще раз про системи РЕБ, яким сьогодні потрібно приділяти багато сил і уваги на цьому напрямку. Річ у тім, що сучасна війна вимагає змін не тільки в інструментах, які активно використовуються на полі бою.

Українська сторона почала використовувати дрони, однак додатково в самій військовій структурі потрібно вводити в батальйонах взводи РЕБ. Вони й прикриватимуть піхоту ЗСУ.

"Протидіяти безпілотникам невеличким тактичним, таким як FPV та Mavic, можна тільки РЕБом. Як у 1942 році йшов (солдат — ред.) з наплічником та рацією, щоб зв'язок завжди був, то тут треба, щоб ішов такий піхотинець із РЕБом та прикривав нашу піхоту від скидів, від Mavic та FPV. Протидіяти наразі можна тільки за допомогою РЕБ", — підсумував "Дід".

Нагадаємо, 9 серпня повідомлялося, що росіяни у Вовчанську готуються до штурмів у районі Агрегатного заводу, писали в ОТГ "Харків". Окупанти залучили додаткові сили загону "Шторм" 153-го танкового полку. Від початку доби в районі Вовчанська тривало одне бойове зіткнення.

8 серпня військовий експерт Сергій Грабський розповів про провал наступу ворога на Харківщині, адже РФ не дійшла до "головної лінії оборони". На півночі Харківщини російські військові зазнали нищівної поразки і намагаються утримати ті позиції, на яких їх зупинили Сили оборони.