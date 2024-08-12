Россия похвасталась "липовыми" ударами по ВСУ в Курской области: как оконфузился враг (фото)

В росСМИ и соцсетях Минобороны РФ опубликовали кадры якобы поражений украинских сил. Однако журналисты вспомнили, что россиянам это показывают уже не впервые.

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Минобороны РФ опубликовало кадры "успешных ударов" по ВСУ в Курской области, но есть один нюанс. Об этом говорится в материале The Insider от 11 августа.

10 августа в государственном СМИ появилось видео, на котором якобы российские вертолеты Ми-28НМ ударили авиаракетами С-13 по технике и личному составу ВСУ. Отмечалось, что атака происходила в приграничье Курской области.

Однако, как выяснили расследователи, кадры были сняты в Украине. Один из кадров подозрительно напоминает по ландшафту район Кременной в Луганской области, а другой — местность в районе Часового яра в Донецкой области.

Слева — кадр удара в "Курской" области, а справа — карта Луганской области Фото: The Insider Слева — кадр удара в "Курской" области, а справа — карта Донецкой области Фото: The Insider

9 августа пресс-служба Минобороны РФ обнародовала видео, на котором якобы показаны новые удары захватчиков по ВСУ в Сумской области. В министерстве заявили, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ударил по "скоплению живой силы и военной технике ВСУ в пункте временной дислокации, обнаруженном в одном из районов Сумской области, граничащей с Курской областью". Для этого якобы была применена авиабомба ФАБ-3000.

Однако видео оказалось не новым. Его уже публиковали в государственном агентстве почти месяц назад — 14 июля. В то же время наступление ВСУ на Курскую область РФ началось только утром 6 августа.

Кадры из видео от 10 августа и 14 июля для сравнения Фото: The Insider

В оценках ситуации Z-каналы расходятся. Одни заявляют, что продвижение ВСУ удалось локализовать, а ситуация якобы уже стабилизирована. Другие же источники предупреждают, что выгнать украинские войска "за полдня" не получится, ведь эти силы уже закрепляются на новых позициях.

Напомним, в The Economist сообщили, что бойцов на Курское направление перебросили с востока, и узнали они об этом только через день. В издании передали, что операция рискованная, но уже имеет один важный положительный результат.

Военный эксперт Александр Мусиенко спрогнозировал, что плацдарм ВСУ на территории страны-агрессора может расшириться. Он раскрыл направление, в котором могут продолжить наступление украинские войска.