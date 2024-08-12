Росія похизувалась "липовими" ударами по ЗСУ в Курській області: як осоромився ворог (фото)

У росЗМІ та соцмережах Міноборони РФ опублікували кадри нібито уражень українських сил. Однак журналісти згадали, що росіянам це показують вже не вперше.

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Міноборони РФ опублікувало кадри "успішних ударів" по ЗСУ у Курській області, але є один нюанс. Про це йдеться у матеріалі The Insider від 11 серпня.

10 серпня у державному ЗМІ з’явилося відео, на якому нібито російські вертольоти Мі-28НМ вдарили авіаракетами С-13 по техніці й особовому складі ЗСУ. Зазначалося, що атака відбувалась у прикордонні Курської області.

Однак, як з’ясували розслідувачі, кадри були зняті в Україні. Один з кадрів підозріло нагадує за ландшафтом район Кремінної у Луганській області, а інший — місцевість в районі Часового яру у Донецькій області.

Зліва — кадр удару у "Курській" області, а справа — карта Луганської області Фото: The Insider Зліва — кадр удару у "Курській" області, а справа — карта Донецької області Фото: The Insider

9 серпня пресслужба Міноборони РФ оприлюднила відео, на якому нібито показані нові удари загарбників по ЗСУ у Сумській області. У міністерстві заявили, що екіпаж винищувача-бомбардувальника Су-34 вдарив по "скупченню живої сили та військовій техніці ЗСУ у пункті тимчасової дислокації, виявленому в одному з районів Сумської області, що межує з Курською областю". Для цього нібито була застосована авіабомба ФАБ-3000.

Однак відео виявилось не новим. Його вже публікували у державній агенції майже місяць тому — 14 липня. Водночас наступ ЗСУ на Курську область РФ розпочався лише вранці 6 серпня.

Кадри з відео від 10 серпня та 14 липня для порівняння Фото: The Insider

В оцінках ситуації Z-канали розходяться. Одні заявляють, що просування ЗСУ вдалося локалізувати, а ситуація нібито вже стабілізована. Інші ж джерела попереджають, що вигнати українські війська "за півдня" не вийде, адже ці сили вже закріплюються на нових позиціях.

Нагадаємо, в The Economist повідомили, що бійців на Курський напрямок перекинули зі сходу, і дізнались вони про це лише за день. У виданні передали, що операція ризикована, але вже має один важливий позитивний результат.

Військовий експерт Олександр Мусієнко спрогнозував, що плацдарм ЗСУ на території країни-агресорки може розширитись. Він розкрив напрямок, в якому можуть продовжити наступ українські війська.