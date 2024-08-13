"Перемещают определенные подразделения": в ГПСУ прокомментировали угрозы с территории Беларуси

Пока Беларусь будет под влиянием России, это направление будет оставаться для Украины крайне важным, говорят в пограничной службе.

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На территории Беларуси происходит перемещение белорусских подразделений. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии телеканалу "Эспрессо".

"Чтобы создать картинку, которую распространяло Минобороны Беларуси, они осуществляют перемещение определенных подразделений. Но все это происходит в глубине территории Беларуси. На границе с Украиной не фиксируем ни перемещения техники, ни личного состава из любых подразделений армии Беларуси", — отметил Демченко.

Он добавил, что Беларусь держит свои войска на расстоянии от государственной границы с Украиной, то есть ситуация остается неизменной.

"Однако в очередной раз подчеркиваю, что это направление для нас остается угрожающим. Помним, как Беларусь открывала свою границу для российских войск. Видим и постоянную риторику Беларуси. Поэтому пока Беларусь будет под влиянием России, это направление будет оставаться для нас крайне важным", — подчеркнул Демченко.

Напомним, 11 августа Министерство обороны Беларуси заявило о переброске военной техники к границе с Украиной и усилении группировок войск на Гомельском и Мозырском направлениях.

10 августа Александр Лукашенко обвинил Украину в нарушении воздушного пространства Украины. Он заявил, что на территорию страны якобы залетело около десятка украинских БпЛА.