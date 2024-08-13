"Переміщують певні підрозділи": в ДПСУ прокоментували загрози з території Білорусі

Допоки Білорусь буде під впливом Росії, цей напрямок залишатиметься для України вкрай важливим, кажуть в прикордонній службі.

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На території Білорусі відбувається переміщення білоруських підрозділів. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі телеканалу "Еспресо".

"Щоб створити картинку, яку поширювало Міноборони Білорусі, вони здійснюють переміщення певних підрозділів. Але все це відбувається в глибині території Білорусі. На кордоні з Україною не фіксуємо ні переміщення техніки, ні особового складу з будь-яких підрозділів армії Білорусі", — зазначив Демченко.

Він додав, що Білорусь тримає свої війська на відстані від державного кордону з Україною, тобто ситуація залишається незмінною.

"Проте вкотре підкреслюю, що цей напрямок для нас залишається загрозливим. Пам'ятаємо, як Білорусь відкривала свій кордон для російських військ. Бачимо і постійну риторику Білорусі. Тому допоки Білорусь буде під впливом Росії, цей напрямок залишатиметься для нас вкрай важливим", — наголосив Демченко.

Нагадаємо, 11 серпня Міністерство оборони Білорусі заявило про перекидання військової техніки до кордону з Україною і посилення угрупувань військ на Гомельському й Мозирському напрямках.

10 серпня Олександр Лукашенко звинуватив Україну в порушенні повітряного простору України. Він заявив, що на територію країни нібито залетіло близько десятка українських БпЛА.