"Операция базовых эффектов": ВСУ в Курской области используют западную концепцию, — аналитик

По словам эксперта Defense Express Ивана Киричевского, речь идет про гибридную войну, в которой объединены как военные методы, так и невоенные. Украина благодаря прорыву перевернула стратегическую ситуацию в свою пользу.

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Уже более недели продолжается операция в Курской области. Она могла быть реализована по западной концепции. Об этом детальнее рассказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский в эфире "Еспресо.TV".

По его словам, прорыв на территории России был реализован по западной концепции ведения гибридной войны и в этой тактике были объединены военные и невоенные методы. Эксперт отметил, что это можно назвать "операцией базовых эффектов".

"В частности, одна из сторон очень удачно начинает боевые действия на территории противника и настолько удачно сочетает военные и невоенные методы, что врагу остается только догадываться, что с ним может произойти. Поскольку, независимо от того настолько наши подразделения продвинулись на Курщине, что-то больших очередей в российских военкоматах не наблюдается. Также очень странным остается то, что когда им нужно было организовать механизмы депортации наших граждан с временно оккупированных территорий, то у них все было прекрасно, а вот эвакуировать своих граждан из зоны боевых действий они не могут", — заявил Иван Киричевский.

Отдельно аналитик Defense Express добавил, что после начала прорыва в Курской области стратегическая инициатива вернулась на сторону Украины. Кроме того, россияне перестали угрожать стране применением ядерного оружия.

"Это базовые три эффекта. Если в целом, то операция ВСУ в Курской области перевернула стратегическую ситуацию в нашу пользу", — подытожил Иван Киричевский.

Напомним, 13 августа сообщалось, что Украина не заинтересована в территории Курской области. Украина не может наносить дальнобойные удары по России, пояснили в МИД. Поэтому ВСУ освобождают приграничье от военного контингента агрессора.

Также народный депутат от фракции "Голос", полковник СБУ Роман Костенко ответил, какая конечная цель наступления ВСУ в Курской области. По его словам, эта операция "положительно влияет" на фронт, однако враг уже начал подтягивать свои войска.