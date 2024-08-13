"Операція базових ефектів": ЗСУ в Курській області використовують західну концепцію, — аналітик

За словами експерта Defense Express Івана Киричевського, йдеться про гібридну війну, в якій об'єднані як військові методи, так і невійськові. Україна завдяки прориву перевернула стратегічну ситуацію на свою користь.

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Уже понад тиждень триває операція в Курській області. Вона могла бути реалізована за західною концепцією. Про це детальніше розповів військовий експерт Defense Express Іван Киричевський в ефірі "Еспресо.TV".

За його словами, прорив на території Росії було реалізовано за західною концепцією ведення гібридної війни, і в цій тактиці були об'єднані військові та невійськові методи. Експерт зазначив, що це можна назвати "операцією базових ефектів".

"Зокрема, одна зі сторін дуже вдало розпочинає бойові дії на території супротивника і настільки вдало поєднує військові й невійськові методи, що ворогу залишається тільки здогадуватися, що з ним може статися. Оскільки, незалежно від того, наскільки наші підрозділи просунулися на Курщині, щось великих черг у російських військкоматах не спостерігається. Також дуже дивним залишається те, що коли їм потрібно було організувати механізми депортації наших громадян з тимчасово окупованих територій, то в них усе було чудово, а от евакуювати своїх громадян із зони бойових дій вони не можуть", — заявив Іван Киричевський.

Окремо аналітик Defense Express додав, що після початку прориву в Курській області стратегічна ініціатива повернулася на бік України. Крім того, росіяни перестали погрожувати країні застосуванням ядерної зброї.

"Це базові три ефекти. Якщо загалом, то операція ЗСУ в Курській області перевернула стратегічну ситуацію на нашу користь", — підсумував Іван Киричевський.

Нагадаємо, 13 серпня повідомлялося, що Україна не зацікавлена в території Курської області. Україна не може завдавати далекобійних ударів по Росії, пояснили в МЗС. Тому ЗСУ звільняють прикордоння від військового контингенту агресора.

Також народний депутат від фракції "Голос", полковник СБУ Роман Костенко відповів, яка кінцева мета наступу ЗСУ в Курській області. За його словами, ця операція "позитивно впливає" на фронт, однак ворог уже почав підтягувати свої війська.