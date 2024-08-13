Прорыв в Курской области: Зеленский заявил о контроле над 74 населенными пунктами, детали

По словам президента Украины, на территориях, куда удалось дойти Силам обороны, проводятся проверки и стабилизационные мероприятия. Также разрабатываются гуманитарные решения для этих земель.

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Украина продолжает операцию в Курской области и сегодня под ее контролем находится 74 населенных пункта. Об этом детальнее рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский постоянно находится на связи и докладывает главе государства не только о ситуации на фронте, но и в зоне проведения операции на российской территории — в Курской области.

"Несмотря на сложные, интенсивные бои, продвижение наших сил на Курщине продолжается, обменный фонд для нашего государства пополняется. Под контролем Украины 74 населенных пункта. Там проводят проверки и стабилизационные мероприятия", — заявил Владимир Зеленский.

Также глава государства отметил, что власти продолжает разрабатывать гуманитарные решения для этих территорий. Владимир Зеленский благодарен украинским защитникам за их героическую службу.

"Подготовка наших следующих шагов продолжается", — подытожил президент Украины.

В опубликованном ролике Александр Сырский поделился, что за сегодня ВСУ продвинулись в Курской области от 1 до 3 километров, а также закрепили контроль над 40 квадратными километрами.

"Бои ведутся по всей линии фронта. Ситуация, несмотря на высокую интенсивность боевых действий, находится под контролем. Продолжаем ведение операции", — заявил главнокомандующий ВСУ.

Напомним, 12 августа временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что Украина контролирует 28 населенных пунктов региона и ситуация оценивается как сложная. Российский президент Владимир Путин перебил руководителя Курщины, когда тот начал рассказывать об успехах украинской армии и то, насколько глубоко ВСУ совершили прорыв в регионе.

Позже в DeepState опровергли заявление РФ о количестве освобожденных сел в Курской области, ведь оно вдвое больше. Некоторые населенные пункты, возле которых видели бойцов ВСУ, не находятся под контролем украинцев, предупредили аналитики. При этом они уверены, что россияне потеряли 44 точки в Курской области.

Также операцию в Курской области подтвердил и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, Украина контролирует 1000 кв. км РФ.