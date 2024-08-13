Прорив у Курській області: Зеленський заявив про контроль над 74 населеними пунктами, деталі

За словами президента України, на територіях, куди вдалося дійти Силам оборони, проводяться перевірки та стабілізаційні заходи. Також розробляються гуманітарні рішення для цих земель.

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Україна продовжує операцію в Курській області і сьогодні під її контролем перебуває 74 населених пункти. Про це детальніше розповів президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

За його словами, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський постійно перебуває на зв'язку і доповідає главі держави не тільки про ситуацію на фронті, а й у зоні проведення операції на російській території — у Курській області.

"Незважаючи на складні, інтенсивні бої, просування наших сил на Курщині триває, обмінний фонд для нашої держави поповнюється. Під контролем України 74 населені пункти. Там проводять перевірки та стабілізаційні заходи", — заявив Володимир Зеленський.

Також глава держави зазначив, що влада продовжує розробляти гуманітарні рішення для цих територій. Володимир Зеленський вдячний українським захисникам за їхню героїчну службу.

"Підготовка наших наступних кроків триває", — підсумував президент України.

В опублікованому ролику Олександр Сирський поділився, що за сьогодні ЗСУ просунулися в Курській області від 1 до 3 кілометрів, а також закріпили контроль над 40 квадратними кілометрами.

"Бої ведуться по всій лінії фронту. Ситуація, незважаючи на високу інтенсивність бойових дій, перебуває під контролем. Продовжуємо ведення операції", — заявив головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, 12 серпня тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов заявив, що Україна контролює 28 населених пунктів регіону і ситуація оцінюється як складна. Російський президент Володимир Путін перебив керівника Курщини, коли той почав розповідати про успіхи української армії і те, наскільки глибоко ЗСУ здійснили прорив у регіоні.

Пізніше в DeepState спростували заяву РФ про кількість звільнених сіл у Курській області, адже вона вдвічі більша. Деякі населені пункти, біля яких бачили бійців ЗСУ, не перебувають під контролем українців, попередили аналітики. При цьому вони впевнені, що росіяни втратили 44 точки в Курській області.

Також операцію в Курській області підтвердив і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, Україна контролює 1000 кв. км РФ.