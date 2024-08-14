DeepState обновили карту: Силы обороны Украины освободили Суджу и вплотную подошли к Коренево

Согласно карте, на территории РФ ВСУ контролируют 469 кв. км. Неопределенной остается территория в 506 кв. км.

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После успешного продвижения ВСУ в Курской области, ресурс DeepState обновил свою карту. Теперь там территория в 469 кв. км. на территории России определена, как та, что под контролем Украины.

"Бои за Курск. Силы Обороны Украины освободили Суджу, Любимовку, Гончаровку, Лебедевку, Заолешенку, Куриловку, Плехово и другие населенные пункты Курщины", — отмечают на ресурсе.

Напомним, на картах DeepState есть условные отметки:

синие участки — территория, откуда российские военные выбиты;

серые участки — территория, которая требует уточнения.

Также на карте DeepState обозначены подразделения врага, штабы, аэродромы, флот и направления атак российских военных.

Итак, сейчас на картах часть территории Российской Федерации обозначена, как та, что освобождена от ВС РФ — это 469 кв. км.

Обновленные карты DeepState Фото: Deep State

И часть, как та, чей статус неопределен — это 506 кв. км.

Обновленные карты DeepState Фото: Deep State

Напомним, 14 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому, что "с начала суток в Курской области взяли в плен более 100 военных РФ", также отметил, что есть продвижение на 1-2 км.

Также Сырский заявил, что завершен "поиск и уничтожение противника в городе Суджа". В этот город в Курской области уже приехали украинские журналисты и выяснили, что россияне покинули около ста местных жителей. Те были вынуждены скрываться по подвалам без еды и воды.