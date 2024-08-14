DeepState оновили мапу: Сили оборони України звільнили Суджу та впритул підійшли до Коренево

Згідно з картою, на території РФ ЗСУ контролюють 469 кв. км. Невизначеною залишається територія в 506 кв. км.

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Після успішного просування ЗСУ в Курській області, ресурс DeepState оновив свою мапу. Тепер там територія в 469 кв. км. на території Росії визначена як та, що під контролем України.

"Бої за Курськ. Сили Оборони України звільнили Суджу, Любимівку, Гончарівку, Лебедівку, Заолешенку, Курилівку, Плехово та інші населені пункти Курщини", — зазначають на ресурсі.

Нагадаємо, на мапах DeepState є умовні позначки:

сині ділянки – територія, звідки російських військових вибито;

сірі ділянки – територія, яка потребує уточнення.

Також на карті DeepState позначені підрозділи ворога, штаби, аеродроми, флот та напрямки атак російських військових.

Отже, нині на мапах частина території Російської Федерації позначена як та, що звільнена від ЗС РФ — це 469 кв. км.

Оновлені карти DeepState Фото: Deep State

І частина як та, чий статус невизначений — це 506 кв. км.

Оновлені карти DeepState Фото: Deep State

Нагадаємо, 14 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському, що "з початку доби в Курській області взяли в полон понад 100 військових РФ", також зауважив, що є просування на 1–2 км.

Також Сирський заявив, що завершено "пошук та знищення противника в місті Суджа". До цього міста в Курській області вже приїхали українські журналісти та з'ясували, що росіяни покинули майже сто місцевих мешканців. Ті були змушені переховуватись по подвалах без їжі та води.