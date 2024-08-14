ВС РФ меньше не стало: ситуация в Часовом Яру после прорыва на Курщине не изменилась, — ВСУ

По словам спикера 24-й ОМБр Ивана Петричака, противник не испытывает проблем с пехотными силами на фронте и сейчас значительных изменений в численности контингента не зафиксировано.

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В Курской области уже более недели продолжается операция ВСУ, однако на других участках фронта также продолжаются бои. В том числе на Донбассе. Об этом в комментарии изданию Liga.net детальнее рассказал представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Иван Петричак.

По его словам, несмотря на прорыв в Курской области, ситуация вокруг города Часов Яр, который много месяцев пытаются захватить оккупанты, вообще не изменилась. Представитель пресс-службы 24-й ОМБр посетил один из батальонов на этом направлении и бойцы рассказали, что ситуация ровно такая же, как и раньше.

Соседние подразделения вокруг города Часов Яр также не испытывают никакого облегчения. Связано это может быть с тем, говорит Иван Петричак, что ВС РФ не испытывают значительных проблем с пехотными силами на передовой.

Силы обороны время от времени наблюдают за ротациями россиян, однако существенных изменений в численности контингента не было зафиксировано.

Отдельно спикер 24-й ОМБр заявил, что в городе Часов Яр продолжаются стрелковые бои с погибшими и ранеными, а вот ночью, из-за большого количества дронов, активность снижается, ведь усложняются любые действия. Ночь преимущественно тише, когда проводятся ротации, эвакуация и снабжение.

Напомним, 14 августа сообщалось, что РФ не будет полностью выводить войска из районов Часового Яра, Торецка и Покровска под Курск, написали в отчете американского Института ведения войны. При этом аналитики утверждают, что некоторые подразделения все же будут отправлены с разных районов Донбасса в зону проведения операции ВСУ.