ЗС РФ менше не стало: ситуація в Часовому Яру після прориву на Курщині не змінилася, — ЗСУ

За словами речника 24-ї ОМБр Івана Петричака, противник не відчуває проблем із піхотними силами на фронті і наразі значних змін у чисельності контингенту не зафіксовано.

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У Курській області вже понад тиждень триває операція ЗСУ, проте на інших ділянках фронту також тривають бої. Зокрема на Донбасі. Про це в коментарі виданню Liga.net детальніше розповів представник пресслужби 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила Іван Петричак.

За його словами, незважаючи на прорив у Курській області, ситуація навколо міста Часів Яр, яке багато місяців намагаються захопити окупанти, взагалі не змінилася. Представник пресслужби 24-ї ОМБр відвідав один із батальйонів на цьому напрямку, і бійці розповіли, що ситуація така сама, як і раніше.

Сусідні підрозділи навколо міста Часів Яр також не відчувають жодного полегшення. Пов'язано це може бути з тим, каже Іван Петричак, що ЗС РФ не відчувають значних проблем із піхотними силами на передовій.

Сили оборони час від часу спостерігають за ротаціями росіян, однак суттєвих змін у чисельності контингенту не було зафіксовано.

Окремо речник 24-ї ОМБр заявив, що в місті Часів Яр тривають стрілецькі бої із загиблими та пораненими, а от вночі, через велику кількість дронів, активність знижується, адже ускладнюються будь-які дії. Ніч переважно тихіша, коли проводяться ротації, евакуація та постачання.

Нагадаємо, 14 серпня повідомлялося, що РФ не буде повністю виводити війська з районів Часового Яру, Торецька і Покровська під Курськ, написали у звіті американського Інституту ведення війни. Водночас аналітики стверджують, що деякі підрозділи все ж будуть відправлені з різних районів Донбасу в зону проведення операції ЗСУ.