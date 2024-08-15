ВСУ удалось напугать Россию своим наступлением в Курской области: детали от ISW

Аналитики передали, что россияне "обеспокоены" судьбой своих магистралей. Они роют укрепления даже за почти 20 километров от линии фронта.

Related video

Наступление ВСУ в Курской области РФ создало "ощутимое влияние" на вражескую оборону, логистику и безопасность. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны за 14 августа.

Спутниковые снимки показывают, что россияне вырыли новую серию полевых укреплений, в том числе траншеи и противотанковые рвы, на юго-западе от города Льгов — вдоль трассы E38 Льгов-Рыльск-Глухов. Также спутниковые снимки свидетельствуют, что полевые укрепления недавно появились и вблизи трассы 38K-024 к югу от Льгова.

"Эти новые укрепления расположены примерно в 17 километрах к северу от самой дальней заявленной границы украинского продвижения в Курской области, что свидетельствует о том, что российские силы обеспокоены возможным продолжением и быстрым украинским механизированным продвижением на север в Курской области", — подчеркнули аналитики.

Вероятно, Россия "особенно обеспокоена" судьбой главных магистралей и пытается заблаговременно защитить важные наземные линии связи. Враг надеется помешать маневрам ВСУ, особенно — вдоль маршрутов E38 и 38K.

Кроме того, наступление ВСУ в Курской области влияет и на материально-техническое обеспечение российской железной дороги. Сообщалось, что госкомпания "РЖД" отменила отправление всех поездов с вокзалов Беларуси в Орловско-Курскую. Объявленная причина — "масштабная оперативная переброска войск в направлении Курской области" и движение грузовых поездов военного назначения.

В Белгородской области уже объявили чрезвычайное положение. В отчете отмечается, что это позволит местным властям ограничивать передвижения, чтобы обеспечить материально-техническую поддержку приграничья региона или обороны в Курской области.

Напомним, в СМИ передали, что РФ выводит часть сил из Украины, чтобы защитить Курскую область. Отмечается, что теперь в США согласны, что внезапное наступление ВСУ отвлекло вражеское внимание.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Украина может создать в Курской области военные комендатуры. По его словам, решение — за военным командованием.