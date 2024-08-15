ЗСУ вдалося налякати Росію своїм наступом у Курській області: деталі від ISW

Аналітики передали, що росіяни "стурбовані" долею своїх магістралей. Вони риють укріплення навіть за майже 20 кілометрів від лінії фронту.

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Наступ ЗСУ у Курській області РФ створив "відчутний вплив" на ворожу оборону, логістику та безпеку. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни за 14 серпня.

Супутникові знімки показують, що росіяни вирили нову серію польових укріплень, в тому числі траншеї та протитанкові рови, на південному заході від міста Льгов — вздовж траси E38 Льгов-Рильськ-Глухів. Також супутникові знімки свідчать, що польові укріплення нещодавно з’явились і поблизу траси 38K-024 на південь від Льгова.

"Ці нові укріплення розташовані приблизно за 17 кілометрів на північ від найдальшої заявленої межі українського просування в Курській області, що свідчить про те, що російські сили стурбовані можливим продовженням і швидким українським механізованим просуванням на північ у Курській області", — підкреслили аналітики.

Ймовірно, Росія "особливо стурбована" долею головних магістралей та намагається завчасно захистити важливі наземні лінії зв’язку. Ворог сподівається перешкодити маневрам ЗСУ, особливо — вздовж маршрутів E38 і 38K.

Окрім того, наступ ЗСУ у Курській області впливає й на матеріально-технічне забезпечення російської залізниці. Повідомлялося, що держкомпанія "РЖД" скасувала відправлення усіх потягів з вокзалів Білорусі до Орловсько-Курської. Оголошена причина — "масштабне оперативне перекидання військ у напрямку Курської області" та рух вантажних потягів військового призначення.

У Бєлгородській області вже оголосили надзвичайний стан. У звіті зазначається, що це дозволить місцевій владі обмежувати пересування, щоб забезпечити матеріально-технічну підтримку прикордоння регіону або оборони у Курській області.

Нагадаємо, у ЗМІ передали, що РФ виводить частину сил з України, щоб захистити Курську область. Зазначається, що тепер у США згодні, що раптовий наступ ЗСУ відвернув ворожу увагу.

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що Україна може створити у Курській області військові комендатури. З його слів, рішення — за військовим командуванням.