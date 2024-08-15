Системы ПВО, дроны и артиллерия: какую военную помощь получит Украина от ФРГ до конца года

Германия предоставит зенитные комплексы IRIS-T малой и средней дальности, САУ PzH-2000 и Zuzana 2, а также около 30 танков Leopard 1A5 и другое вооружение.

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Германия объявила о значительном пакете военной помощи для Украины, который включает в себя вооружение и технику, запланированную к передаче до конца 2024 года. Об этом стало известно из интервью с генерал-майор Бундесвера Кристианом Фройдингом.

В числе ключевого военного оборудования, которое будет предоставлено до конца года — системы противовоздушной обороны, а также артиллерийские системы, стрелковое оружие, беспилотники, танки и бронемашины.

По словам Фройдинга, до конца года планируется поставить Украине две батареи ЗРК средней дальности IRIS-T SLM и две батареи малой дальности IRIS-T SLS. Кроме того, будут отправлены 10 самоходных зенитных установок Gepard, оснащенных двумя 35-мм пушками.

Помимо систем ПВО, ожидается поставка около 30 танков Leopard 1A5, которые в настоящее время восстанавливают специалисты компании Rheinmetall. Также будет передано 400 бронированных автомобилей MRAP неизвестной модели.

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Артиллерийские системы будут поставляться в виде 12 гусеничных самоходных установок PzH-2000 и четырех колесных САУ Zuzana 2. Было отмечено, что наличие в списке словацкой артиллерийской системы Zuzana 2 связано с тем, что контракт финансируется правительством Германии, которое и передаст ее на нужды ВСУ.

Кроме этого, в список помощи входит неопределенное количество стрелкового оружия, боеприпасов, логистического транспорта, полевой госпиталь и другие средства.

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Ранее сообщалось, что украинские вооруженные силы до конца года получат первую боевую машину пехоты Lynx от немецкой компании Rheinmetall.