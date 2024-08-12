Литва объявила о новом пакете военной помощи Украине: какое оборудование получит ВСУ

В Минобороны Литвы отметили, что сумма военной помощи, предоставленной Украине, превысила 641 млн евро. А общий объем поддержки, оказанной Литвой, составил свыше 1 млрд евро.

Related video

Министерство национальной обороны Литвы продолжает активно поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией. В августе 2024 года планируется передача нового пакета военной помощи, включающего разнообразную боевую технику, системы ПВО, а также транспортное и логистическое оборудование. Об этом сообщает пресс-служба литовского Минобороны.

По словам министра обороны Литвы Лауринаса Кашчюнаса, эта помощь является не только демонстрацией солидарности с Украиной, но и инвестицией в собственную безопасность страны. Он подчеркнул важность вклада в "коалицию противовоздушной обороны" во главе с Германией, США и Францией, которая сыграла решающую роль в поддержке усилий Украины по противовоздушной обороне.

"Мы помогали, помогаем и будем помогать Украине бороться с агрессором. Наша поддержка — это инвестиции в собственную безопасность", — заявил министр.

В рамках августовского пакета помощи Украине будут переданы:

14 бронетранспортеров M113;

системы ПВО ближнего радиуса действия с ракетами;

системы защиты от беспилотников;

системы индивидуального подавления беспилотников;

вездеходы с запчастями;

грузовые прицепы;

20-тонные телескопические погрузчики;

колесные погрузчики;

винтовки и боеприпасы;

дымовые шашки;

навесное оборудование и запчасти к оружию.

Это не первый случай, когда Литва оказывает значительную помощь Украине. В 2024 году страна уже передала 155-мм боеприпасы, бронетранспортеры M577 и M113, системы защиты от беспилотников, боеприпасы для противотанкового гранатомета Carl Gustaf и системы дистанционного подрыва RISE-1. Литва также предоставила электрогенераторы и частично разобранный легкий штурмовик L-39ZA "Albatros".

Таким образом с начала войны общая сумма военной помощи, предоставленной Литвой Украине, превысила 641 млн евро. А общий объем поддержки, оказанной Литвой, превысил 1 млрд евро.

Важно

Улучшены по просьбам ВСУ: в Украине испытали новые боевые дроны из Литвы (фото)

Напомним, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в конце мая заявил, что Украина имеет право наносить удары по территории Беларуси, если там Россия разместит свои военные объекты.