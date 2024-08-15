Третья штурмовая показала, как уничтожает российские танки и оккупантов на Харьковщине (видео)

Бойцы 3-й ОШБр отметили, что российские оккупанты пытались спрятаться от украинских дронов в укрытиях, но на видео можно увидеть, что это им не помогло.

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Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины прямыми попаданиями уничтожили российскую БМП-3, танк и пушку "Рапира". Соответствующее видео обнародовано в телеграмм-канале 3-й ОШБр.

"Вражескую броню, танки и противотанковую пушку МТ-12 поразили прямо во вражеских укрытиях и укрытиях", — говорится в подписи к видео.

В Третьей штурмовой уточнили, что уничтожение вражеской техники вместе с оккупантами, которые пытались прятаться в окопах, происходило на Харьковщине.

На видео видно, как украинские дроны четко бьют в дуло российской пушки и наносят удар по бронированной машине пехоты, после чего они взрываются.

Также на кадрах можно заметить, что российские оккупанты лежат в небольших ямах лицом вниз и держа руки на затылке. Таким образом они пытаются уберечься от беспилотников. Однако это им не помогает, украинские защитники наводят дроны и метко бьют по их головам.

Напомним, 27 июня Третья штурмовая показала, как уничтожает "хитрых" россиян на Харьковщине, которые притворялись мертвыми.

14 августа заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин объяснил, почему в Украине стало меньше скандалов с ТЦК и уклонистами.