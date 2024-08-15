Третя штурмова показала, як знищує російські танки та окупантів на Харківщині (відео)

Бійці 3-ї ОШБр зазначили, що російські окупанти намагались сховатись від українських дронів в укриттях, але на відео можна побачити, що це їм не допомогло.

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Бійці Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України прямими влучаннями знищили російську БМП-3, танк та гармату "Рапіра". Відповідне відео оприлюднене в телеграм-каналі 3-ї ОШБр.

"Ворожу броню, танки і протитанкову гармату МТ-12 уразили прямо у ворожих сховках і укриттях", — йдеться у підписі до відео.

У Третій штурмовій уточнили, що знищення ворожої техніки разом із окупантами, які намагались ховатись в окопах, відбувалось на Харківщині.

На відео можна побачити, як українські дрони чітко б'ють в дуло російської гармати та завдають удару по броньованій машині піхоти, після чого вони вибухають.

Також на кадрах помітно, що російські окупанти лежать у невеликих ямах обличчям донизу та тримаючи руки на потилиці. У такий спосіб вони намагаються уберегтися від безпілотників. Проте, це їм не допомагає, українські захисники наводять дрони та влучно б'ють по їхнім головам.

Нагадаємо, 27 червня Третя штурмова показала, як знищує "хитрих" росіян на Харківщині, які прикидались мертвими.

14 серпня заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін пояснив, чому в Україні поменшало скандалів із ТЦК та ухилянтами.