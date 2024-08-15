Битва за Донбасс: штурмовые группы ВС РФ стали меньше, но не из-за операции на Курщине, — НГУ

По словам офицера Дмитрия Кожубенко, противник дальше проводит штурмовые действия на фронте в Донецкой области, однако слегка тактика все же изменилась. Это никак не связано с прорывом Сил обороны на российской территории.

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Несмотря на проведение операции в Курской области, ситуация на Донбассе фактически не изменилась. Отток войск противника не ощущается. Об этом офицер секции планирования бригады "Рубеж", майор НГУ Дмитрий Кожубенко рассказал в эфире "Еспресо.TV".

По его словам, российские штурмовые группы на фронте стали меньше, однако это явно не связано с операцией ВСУ в Курской области. Речь идет про Бахмутское направление Донбасса.

"В районе обороны бригады "Рубеж" нет ощутимого оттока личного состава противника. Россияне, как осуществляли штурмовые действия, так и продолжают их осуществлять. Однако противник изменил тактику штурмов. Группы для штурмов стали меньше, но это не связано с тем, что наши войска начали активные боевые действия в районе Курской области", — заявил Дмитрий Кожубенко.

В НГУ рассказали, что происходит на Бахмутском направлении после прорыва в Курской области Фото: DeepStateMAP

Отдельно офицер добавил, что стратегическая задумка ВС РФ остается прежней и цель россиян — достичь населенного пункта Северск. Это позволило бы противнику развивать активные штурмовые действия в направлении Славянска и двигаться к другим населенным пунктам Донбасса.

"Сейчас готовимся к боевым действиям и отражаем все удары противника", — подытожил Дмитрий Кожубенко.

Напомним, 14 августа сообщалось, что ситуация в Часовом Яру после прорыва в Курской области не изменилась. По словам спикера 24-й ОМБр Ивана Петричака, противник не испытывает проблем с пехотными силами на фронте и сейчас значительных изменений в численности контингента не зафиксировано.