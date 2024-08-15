Битва за Донбас: штурмові групи ЗС РФ стали меншими, але не через операцію на Курщині, — НГУ

За словами офіцера Дмитра Кожубенка, противник далі проводить штурмові дії на фронті на Донеччині, проте злегка тактика все ж змінилася. Це ніяк не пов'язано з проривом Сил оборони на російській території.

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Попри проведення операції в Курській області, ситуація на Донбасі фактично не змінилася. Відтік військ противника не відчувається. Про це офіцер секції планування бригади "Рубіж", майор НГУ Дмитро Кожубенко розповів в ефірі "Еспресо.TV".

За його словами, російських штурмових груп на фронті поменшало, однак це явно не пов'язано з операцією ЗСУ в Курській області. Йдеться про Бахмутський напрямок Донбасу.

"У районі оборони бригади "Рубіж" немає відчутного відтоку особового складу противника. Росіяни, як здійснювали штурмові дії, так і продовжують їх здійснювати. Однак противник змінив тактику штурмів. Групи для штурмів стали меншими, але це не пов'язано з тим, що наші війська почали активні бойові дії в районі Курської області", — заявив Дмитро Кожубенко.

У НГУ розповіли, що відбувається на Бахмутському напрямку після прориву в Курській області Фото: DeepStateMAP

Окремо офіцер додав, що стратегічний задум ЗС РФ залишається незмінним і мета росіян — досягти населеного пункту Сіверськ. Це дозволило б противнику розвивати активні штурмові дії в напрямку Слов'янська та рухатися до інших населених пунктів Донбасу.

"Наразі готуємося до бойових дій і відбиваємо всі удари противника", — підсумував Дмитро Кожубенко.

Нагадаємо, 14 серпня повідомлялося, що ситуація в Часовому Яру після прориву в Курській області не змінилася. За словами речника 24-ї ОМБр Івана Петричака, противник не відчуває проблем із піхотними силами на фронті і наразі значних змін у чисельності контингенту не зафіксовано.