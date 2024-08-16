Убедить Россию начать честные переговоры: в ОП объяснили целесообразность операции в Курске

Чтобы переговоры с россиянами на условиях Украины стали возможны, им надо наносить значительные тактические поражения. Наступление в Курской области, считает Подоляк, может их убедить.

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Украина не заинтересована в оккупации российских территорий, но в случае потенциальных переговоров с агрессором Киеву придется на своих условиях посадить Москву за стол напротив. Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что Украина не планирует умолять о договоренностях. Зато, по его словам, есть проверенные практикой, эффективные средства принуждения, в частности экономические, дипломатические и военные.

"Нам надо наносить России значительные тактические поражения. В Курской области мы наглядно видим, как военный инструмент объективно применяется, чтобы убедить РФ войти в справедливый переговорный процесс", — написал советник.

Когда смерть и разрушения бушевали далеко от россиян, они чувствовали себя вполне комфортно, оставаясь равнодушными к боевым действиям. Но сейчас, подчеркнул Михаил Подоляк, когда война пришла уже на их территорию, россияне испугались и начали шепотом обсуждать реальную ситуацию на фронте.

"Негативные изменения в психологическом состоянии населения РФ будут еще одним аргументом для начала переговоров", — считает он.

Тем временем российская пропаганда понемногу начинает готовить россиян к потере территорий. В программе "Место встречи" Андрея Норкина спикеры обсуждали, что РФ может потерять не только Курщину, но и другие приграничные области.

Также Фокус писал, что Россия перебрасывает силы для усиления Курского направления, но вместо профессиональных военнослужащих там воюют срочники из других регионов.