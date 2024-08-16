Переконати Росію розпочати чесні переговори: в ОП пояснили доцільність операції в Курську

Щоб переговори з росіянами на умовах України стали можливі, їм треба завдавати значних тактичних поразок. Наступ у Курській області, вважає Подоляк, може їх переконати.

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Україна не зацікавлена в окупації російських територій, але у разі потенційних переговорів з агресором Києву доведеться на своїх умовах посадити Москву за стіл навпроти. Про це написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він підкреслив, що Україна не планує благати щодо домовленостей. Натомість за його словами, є перевірені практикою, ефективні засоби примусу, зокрема економічні, дипломатичні та воєнні.

"Нам треба завдавати Росії значних тактичних поразок. У Курській області ми наочно бачимо, як військовий інструмент обʼєктивно застосовується, щоб переконати РФ увійти до справедливого переговорного процесу", — написав радник.

Коли смерть і руйнування вирували далеко від росіян, вони почувалися цілком комфортно, залишаючись байдужими до бойових дій. Але зараз, наголосив Михайло Подоляк, коли війна прийшла вже на їхню територію, росіяни злякалися та почали пошепки обговорювати реальну ситуацію на фронті.

"Негативні зміни в психологічному стані населення РФ будуть іще одним аргументом для початку перемовин", — вважає він.

Тим часом російська пропаганда потроху починає готувати росіян до втрати територій. У програмі "Место встречи" Андрія Норкіна спікери обговорювали, що РФ може втратити не лише Курщину, а й інші прикордонні області.

Також Фокус писав, що Росія перекидає сили для посилення Курського напрямку, але замість професійних військовослужбовців там воюють строковики з інших регіонів.