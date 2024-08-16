Нет ресурсов: РФ не сможет начать контрнаступление в Курской области, — Минобороны Эстонии

По словам подполковника Маттиаса Пуусеппа, у противника есть проблемы с командованием в этом регионе, поэтому они и не смогли остановить наступление ВСУ. При этом Силы обороны продолжают продвижение.

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Украина своей операцией в Курской области сумела удивить Россию и наступление было полной неожиданностью для противника. Деталями поделился заместитель начальника штаба дивизии Сил обороны Эстонии подполковник Маттиас Пуусепп, передает ERR.

По его словам, ВСУ смогли сохранить свои планы в секрете и эффективно подготовиться к наступлению, что привело к значительному результату. Это также свидетельствует о том, что у россиян есть большие проблемы.

"Вероятно у Вооруженных сил Российской Федерации есть проблемы с командованием в этом регионе. По этой причине они не смогли эффективно отреагировать на действия ВСУ и совершенные действия несут оборонительный характер, то есть они устанавливают оборонительные линии, перемещают подразделения", — заявил Маттиас Пуусепп.

Отдельно представитель Минобороны Эстонии добавил, что россияне начали говорить о том, что ВС РФ готовят контрнаступление в районе Курской области, чтобы вернуть утраченные территории, однако нет никаких признаков того, что у противника есть достаточное количество сил для того, чтобы развернуть значительные действия.

Основная часть боев в Курской области ведется вокруг города Суджа, а это в 10 километрах от государственной границы.

"На основе данных из открытых карт под контролем ВСУ находится более 500 квадратных километров территории Курской области. Однако активная деятельность разворачивается на большем участке и ВСУ увеличивают эту территорию, хоть темп и не такой быстрый, каким был в начале атаки", — подытожил Маттиас Пуусепп.

Напомним, 16 августа сообщалось, что в Курскую область в значительном количестве перебросили бойцов ВС РФ, о чем говорится в отчете Минобороны Великобритании. По данным аналитиков, после первоначального беспорядка и дезорганизации войска РФ перебрасываются в том числе из других мест вдоль линии соприкосновения. Начато строительство дополнительных оборонительных позиций.