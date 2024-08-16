Немає ресурсів: РФ не зможе почати контрнаступ у Курській області, — Міноборони Естонії

За словами підполковника Маттіаса Пуусеппа, у противника є проблеми з командуванням у цьому регіоні, тому вони й не змогли зупинити наступ ЗСУ. При цьому Сили оборони продовжують просування.

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Україна своєю операцією в Курській області зуміла здивувати Росію і наступ був повною несподіванкою для противника. Деталями поділився заступник начальника штабу дивізії Сил оборони Естонії підполковник Маттіас Пуусепп, передає ERR.

За його словами, ЗСУ змогли зберегти свої плани в секреті й ефективно підготуватися до наступу, що призвело до значного результату. Це також свідчить про те, що у росіян є великі проблеми.

"Ймовірно у Збройних сил Російської Федерації є проблеми з командуванням у цьому регіоні. З цієї причини вони не змогли ефективно відреагувати на дії ЗСУ і вчинені дії мають оборонний характер, тобто вони встановлюють оборонні лінії, переміщують підрозділи", — заявив Маттіас Пуусепп.

Окремо представник Міноборони Естонії додав, що росіяни почали говорити про те, що ЗС РФ готують контрнаступ у районі Курської області, щоб повернути втрачені території, однак немає жодних ознак того, що в противника є достатня кількість сил для того, щоб розгорнути значні дії.

Основна частина боїв у Курській області ведеться навколо міста Суджа, а це за 10 кілометрів від державного кордону.

"На основі даних з відкритих карт під контролем ЗСУ перебуває понад 500 квадратних кілометрів території Курської області. Однак активна діяльність розгортається на більшій ділянці і ЗСУ збільшують цю територію, хоч темп і не такий швидкий, яким був на початку атаки", — підсумував Маттіас Пуусепп.

Нагадаємо, 16 серпня повідомлялося, що в Курську область у значній кількості перекинули бійців ЗС РФ, про що йдеться у звіті Міноборони Великої Британії. За даними аналітиків, після початкового безладу і дезорганізації війська РФ перекидаються, зокрема, з інших місць уздовж лінії зіткнення. Розпочато будівництво додаткових оборонних позицій.