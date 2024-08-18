ВС РФ пошли массированной атакой на Торецк: в Генштабе рассказали подробности наступления (карта)

Силы обороны не допустили потери позиций, заверили в Генштабе ВСУ. Украинские войска уничтожили 10 единиц российской техники. Оккупанты убитыми и ранеными потеряли 68 человек.

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В воскресенье утром, 18 августа, Вооруженные силы Российской Федерации осуществили массированную атаку в районе населенных пунктов Северное и Железное Донецкой области. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

По данным командования, российские оккупанты при поддержке 12 единиц бронетехники пытались прорвать оборону украинских войск и продвинуться в сторону Торецка. Силы обороны отбили атаку противника.

"Потерь позиций не допущено. В ходе боя уничтожено 10 единиц техники и обезврежено 68 российских оккупантов, из них — 41 безвозвратно", — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Ситуация вблизи Торецка по состоянию на 18 августа Фото: deepstatemap.live

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 139 боевых столкновений. Самым горячим направлением остается Покровское, где Силы обороны отбили 46 атак. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 8 часов утра.

Силы обороны отражали штурмовые и наступательные действия агрессора в сторону населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Новотроицкое, Новогродовка, Гродовка, Николаевка, Желанное и Заветное.

Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Гродовки, Николаевки и Новожеланного, противник активно применял штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Лиманском направлении за сутки ВС РФ атаковали 24 раза, на Торецком — 19, на Краматорском — 12.

Напомним, 17 июля лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным "Алекс" заявил, что ВС РФ на Покровском направлении находятся на расстоянии 1,5 км по железной дороге до Новогродовки.

Фокус выяснял, как будут развиваться события на восточном фронте. По словам военного обозревателя Александра Коваленко, уже на этой неделе начнутся бои за Гродовку на Торецко-Покровском направлении