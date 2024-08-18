Лукашенко заявил о переброске "трети армии" к границе с Украиной: в ГПСУ отреагировали

Увеличение количества военной техники или личного состава белорусских военных вблизи границы с Украиной не наблюдается, заверил Андрей Демченко.

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Украинские пограничники не фиксируют активности белорусских войск у границы. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии для издания "Украинская правда".

На запрос журналистов отреагировать на последние заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о якобы переброске "почти трети своей армии" к украинской границе, Демченко заверил, что эти агрессивные заявления не соответствуют действительности. Он отметил, что Лукашенко продолжает нагнетать информационную обстановку.

По его словам, ситуация на границе — стабильная.

"Ситуация на границе с Республикой Беларусь — без изменений. Как видим, риторика Лукашенко также не меняется, постоянно нагнетая ситуацию с регулярной периодичностью в угоду стране-террористке. Мы не наблюдаем сейчас увеличения техники или личного состава белорусских подразделений у нашей границы", — сказал Демченко.

Напомним, 15 августа президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия" заявил о размещении на границе с Украиной почти "трети белорусской армии". А также сказал, что Минск пригласит 20 бригад ВС РФ, если почувствует угрозу со стороны Украины.

16 августа министр обороны Беларуси Виктор Хренин сообщил о высокой вероятности "вооруженных провокаций" со стороны Украины. По его словам, угрозу несут ВСУ и ГПСУ в приграничных районах Беларуси.