Лукашенко заявив про перекидання "третини армії" до кордону з Україною: у ДПСУ відреагували

Збільшення кількості військової техніки або особового складу білоруських військових поблизу кордону з Україною не спостерігається, запевнив Андрій Демченко.

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Українські прикордонники не фіксують активності білоруських військ біля кордону. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі для видання "Українська правда".

На запит журналістів відреагувати на останні заяви президента Білорусі Олександра Лукашенка про нібито перекидання "майже третини своєї армії" до українського кордону, Демченко запевнив, що ці агресивні заяви не відповідають дійсності. Він зазначив, що Лукашенко продовжує нагнітати інформаційну обстановку.

За його словами, ситуація на кордоні — стабільна.

"Ситуація на кордоні з Республікою Білорусь – без змін. Як бачимо, риторика Лукашенка також не змінюється, постійно нагнітаючи ситуацію з регулярною періодичністю на догоду країні-терористці. Ми не спостерігаємо зараз збільшення техніки чи особового складу білоруських підрозділів біля нашого кордону", — сказав Демченко.

Нагадаємо, 15 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю телеканалу "Россия" заявив про розміщення на кордоні з Україною майже "третини білоруської армії". А також сказав, що Мінськ запросить 20 бригад ЗС РФ, якщо відчує загрозу з боку України.

16 серпня міністр оборони Білорусі Віктор Хренін повідомив про високу ймовірність "збройних провокацій" з боку України. За його словами, загрозу несуть ЗСУ та ДПСУ в прикордонних районах Білорусі.