По словам представителя МИД Китая Мао Нина, Пекин выступает против попыток подрыва территориального суверенитета и безопасности КНР во имя свободы судоходства. Подобное развитие событий будут рассматривать как вмешательство во внутренние дела.

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В понедельник Китай предупредил страну-участницу НАТО Германию не отправлять военные корабли в стратегический водный путь, разделяющий Китай и Тайвань. Это произошло впервые с 2002 года. Об этом пишет Newsweek.

Официальный Берлин еще не принял решение относительно того, пройдут ли фрегат Baden-Wuerttemberg и судно снабжения Frankfurt am Main, которые сейчас находятся в Тихом океане, через Тайваньский пролив шириной 177 км. Такое заявление сделал немецкий контр-адмирал Аксель Шульц.

Отвечая на вопрос о возможности прохода немецкого флота через пролив на пресс-конференции в Пекине представитель МИД Китая Мао Нин подчеркнул, что "тайваньский вопрос — это внутреннее дело Китая", и что противодействие независимости Тайваня в Китае считают ключом к миру и стабильности между двумя сторонами пролива.

Немецкие корабли Baden-Wuerttemberg и Frankfurt am Main Немецкие корабли Baden-Wuerttemberg и Frankfurt am Main Немецкие корабли Baden-Wuerttemberg и Frankfurt am Main Немецкие корабли Baden-Wuerttemberg и Frankfurt am Main Фото: X (Twitter)

Мао также уточнил, что Китай выступает против попыток "подорвать территориальный суверенитет и безопасность КНР во имя свободы судоходства", а подобное развитие событий будут рассматривать как вмешательство во внутренние дела

В Китае рассматривают Тайвань как отколовшуюся островную провинцию и не отказываются от применения силы для решения тайваньского вопроса. Пекин также заявил, что обладает юрисдикцией над Тайваньским проливом, в то время как США и союзники говорят о том, что узкий водный путь должен считаться международными водами.

Напомним, что в РФ заявили о продвижении возле Часового Яра, захвате Зализного и Нью-Йорка, но аналитики ISW не нашли тому подтверждений.

Ранее сообщалось, что Северная Корея обвинила Южную Корею и США в отработке военного вторжения в страну.