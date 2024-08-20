Впервые с 2002 года Китай предупредил страну НАТО о военных кораблях возле Тайваня (фото)
По словам представителя МИД Китая Мао Нина, Пекин выступает против попыток подрыва территориального суверенитета и безопасности КНР во имя свободы судоходства. Подобное развитие событий будут рассматривать как вмешательство во внутренние дела.
В понедельник Китай предупредил страну-участницу НАТО Германию не отправлять военные корабли в стратегический водный путь, разделяющий Китай и Тайвань. Это произошло впервые с 2002 года. Об этом пишет Newsweek.
Официальный Берлин еще не принял решение относительно того, пройдут ли фрегат Baden-Wuerttemberg и судно снабжения Frankfurt am Main, которые сейчас находятся в Тихом океане, через Тайваньский пролив шириной 177 км. Такое заявление сделал немецкий контр-адмирал Аксель Шульц.
Отвечая на вопрос о возможности прохода немецкого флота через пролив на пресс-конференции в Пекине представитель МИД Китая Мао Нин подчеркнул, что "тайваньский вопрос — это внутреннее дело Китая", и что противодействие независимости Тайваня в Китае считают ключом к миру и стабильности между двумя сторонами пролива.
Мао также уточнил, что Китай выступает против попыток "подорвать территориальный суверенитет и безопасность КНР во имя свободы судоходства", а подобное развитие событий будут рассматривать как вмешательство во внутренние дела
В Китае рассматривают Тайвань как отколовшуюся островную провинцию и не отказываются от применения силы для решения тайваньского вопроса. Пекин также заявил, что обладает юрисдикцией над Тайваньским проливом, в то время как США и союзники говорят о том, что узкий водный путь должен считаться международными водами.
Напомним, что в РФ заявили о продвижении возле Часового Яра, захвате Зализного и Нью-Йорка, но аналитики ISW не нашли тому подтверждений.
Ранее сообщалось, что Северная Корея обвинила Южную Корею и США в отработке военного вторжения в страну.