Уперше з 2002 року Китай попередив країну НАТО про військові кораблі біля Тайваню (фото)

За словами представника МЗС Китаю Мао Ніна, Пекін виступає проти спроб підриву територіального суверенітету і безпеки КНР в ім'я свободи судноплавства. Такий розвиток подій розглядатимуть як втручання у внутрішні справи.

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У понеділок Китай попередив країну-учасницю НАТО Німеччину не відправляти військові кораблі в стратегічний водний шлях, що розділяє Китай і Тайвань. Це сталося вперше з 2002 року. Про це пише Newsweek.

Офіційний Берлін ще не ухвалив рішення щодо того, чи пройдуть фрегат Baden-Wuerttemberg і судно постачання Frankfurt am Main, які зараз перебувають у Тихому океані, через Тайванську протоку завширшки 177 км. Таку заяву зробив німецький контрадмірал Аксель Шульц.

Відповідаючи на запитання про можливість проходу німецького флоту через протоку, на пресконференції в Пекіні представник МЗС Китаю Мао Нін наголосив, що "тайванське питання — це внутрішня справа Китаю", і що протидію незалежності Тайваню в Китаї вважають ключем до миру і стабільності між двома сторонами протоки.

Німецькі кораблі Baden-Wuerttemberg і Frankfurt am Main Німецькі кораблі Baden-Wuerttemberg і Frankfurt am Main Німецькі кораблі Baden-Wuerttemberg і Frankfurt am Main Німецькі кораблі Baden-Wuerttemberg і Frankfurt am Main Фото: X (Twitter)

Мао також уточнив, що Китай виступає проти спроб "підірвати територіальний суверенітет і безпеку КНР в ім'я свободи судноплавства", а такий розвиток подій розглядатимуть як втручання у внутрішні справи

У Китаї розглядають Тайвань як острівну провінцію, що відкололася, і не відмовляються від застосування сили для вирішення тайванського питання. Пекін також заявив, що має юрисдикцію над Тайванською протокою, в той час як США і союзники говорять про те, що вузький водний шлях має вважатися міжнародними водами.

Нагадаємо, що в РФ заявили про просування біля Часового Яру, захоплення Залізного і Нью-Йорка, але аналітики ISW не знайшли тому підтверджень.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея звинуватила Південну Корею і США у відпрацюванні військового вторгнення в країну.