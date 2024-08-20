В РФ создадут группировки войск "Белгород", "Курск" и "Брянск": кто из топ-чиновников будет за них отвечать

По данным росСМИ, зоны ответственности поделили между опальным генералом Евкуровым, пиарщиком Ельцина Савельевым и Павлом Фрадкиным, чей отец дружит с Путиным.

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В России на фоне операции ВСУ в Курской области создадут группировки войск "Белгород", "Курск" и "Брянск". Об этом сообщил глава Министерства обороны РФ Андрей Белоусов на заседании Координационного совета по военной безопасности приграничных территорий. Но интересней всего оказался список топ-чиновников, между которыми Белоусов распределил зоны ответственности в этом ведомстве. Об этом пишет "РИА новости".

Пока известно, что представитель Генштаба и командующие группировками "Белгород", "Курск" и "Брянск" будут отвечать "за защиту граждан и территорий от атак дронов и иных средств нападения".

Заместителем руководителя Координационного совета назначен генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

Пока список ответственных выглядит так:

замминистра обороны Андрей Булыга — вопросы материально-технического обеспечения, транспорта и содействия гражданским властям при эвакуации населения;

замминистра Алексей Криворучко — вопросы военно-технического обеспечения;

замминистра Павел Фрадков — инженерное обустройство и строительство;

замминистра Олег Савельев — межведомственное взаимодействие и координация;

начальник главного военно-медицинского управления Дмитрий Тришкин — медицинское обеспечение.

Фокус собрал все, что о них известно.

Юнус-Бек Евкуров, генерал-полковник

Юнус-Бек Евкуров, генерал-полковник Фото: Министерство обороны РФ

Юнус-Бек Евкуров – бывший президент Республики Ингушетия (2008-2010), после и. о. главы республики, ушел в отставку в 2019 году после протестов. Участник Второй Чеченской войны за что был награжден званием Героя России. Якобы руководил марш-броском российского десанта, занявшего в июне 1999 года аэропорт столицы Косово – Приштины (это подвергалось сомнению другими военными). Находится под санкциями США, Великобритании, Канады, Украины и ЕС, как ответственный за вторжение в Украину ВС РФ в 2022 году. Также "знаменит" скандальным браком. Мать его жены Мареты училась с Евкуровым в параллельных классах. У пары пятеро детей.

После "бунта Пригожина" Евкуров, как и генерал Сергей Суровикин, надолго исчез из информационного российского поля.

Андрей Булыга, генерал-лейтенант

Андрей Булыга, генерал-лейтенант Фото: РИА Новости

Булыга с декабря 2012 года – заместитель командующего войсками Центрального военного округа по материально-техническому обеспечению, с февраля 2018 года занимал ту же должность, но уже в Западном военном округе.

11 марта 2024 года был назначен заместителем министра обороны РФ по материально-техническому обеспечению ВС РФ.

Алексей Криворучко

Алексей Криворучко Фото: РИА Новости

Начинал свою карьеру, как заместитель генерального директора ОАО "Ростовский завод гражданской авиации № 412".

С 2004 по 2005 гг. был топ-менеджером в ОАО "Аэрофлот — Российские авиалинии". После работал в ФГУП "Рособоронэкспорт" и был старшим вице-президентом по продажам и маркетингу в ОАО "АвтоВАЗ". После – топ-менеджером в ООО "Аэроэкспресс". И, наконец до 2018 года являлся гендиректором АО "Концерн "Калашников".

В 2019 году вошел в рейтинг богатейших силовиков России по версии Forbes (второе место). Его доход по итогам 2018-го составил 119,2 млн рублей.

Примечательно, что у Криворучко есть фирма в США, а его дочери от "Мисс Москва-2001" Екатерины Тороповой имеют американское гражданство.

Павел Фрадков

Павел Фрадков Фото: Новая газета

Настоящее "золотое дитя" российской политики. Заместитель Министра обороны Российской Федерации с 17 июня 2024 года. Сын Михаила Фрадкова, экс-премьера российского правительства и близкого друга Владимира Путина.

С 2012 занимал должности в правительстве, так, с 2015 по 2024 год был заместителем Управляющего делами президента Российской Федерации.

Олег Савельев

Олег Савельев Фото: РИА Новости

Савельев работал пиар-консультантом и политтехнологом Бориса Ельцина, генерала Лебедя и многих других из российской политической элиты.

В 2008–2014 годах был замом министра экономического развития РФ. Работал под руководством Эльвиры Набиуллиной, Андрея Белоусова и Алексея Улюкаева.

С марта 2014 по июль 2015 года был "министром РФ по делам Крыма" в правительстве Дмитрия Медведева. В 2018–2019 годах возглавлял аппарат Счетной палаты РФ.

Дмитрий Тришкин

Дмитрий Тришкин Фото: РИА Новости

Занимал пост министра здравоохранения Московской области. В 2013 году был фигурантом дела о срыве поставок медикаментов для льготников.

При министре обороны РФ Сергее Шойгу был начальником Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации. Андрей Белоусов уволил его в июне 2024 года. По крайней мере так писали некоторые росСМИ.

Напомним, ранее стало известно, что власти Курской области РФ решили больше не оповещать местное население о ракетной опасности и атаках беспилотников в регионе. А партизанское движение "Атеш" сообщило, что бойцов воинской части Росгвардии из Красноярска перебрасывают в Курскую область.