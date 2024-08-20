У РФ створять угруповання військ "Бєлгород", "Курськ" і "Брянськ": хто з топчиновників за них відповідатиме

За даними росЗМІ, зони відповідальності поділили між опальним генералом Євкуровим, піарником Єльцина Савельєвим і Павлом Фрадкіним, чий батько дружить із Путіним.

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У Росії на тлі операції ЗСУ в Курській області створять угруповання військ "Бєлгород", "Курськ" і "Брянськ". Про це повідомив голова Міністерства оборони РФ Андрій Бєлоусов на засіданні Координаційної ради з військової безпеки прикордонних територій. Але найцікавішим виявився список топчиновників, між якими Бєлоусов розподілив зони відповідальності в цьому відомстві. Про це пише "РИА новости".

Наразі відомо, що представник Генштабу і командувачі угруповань "Бєлгород", "Курськ" і "Брянськ" відповідатимуть "за захист громадян і територій від атак дронів та інших засобів нападу".

Заступником керівника Координаційної ради призначено генерал-полковника Юнус-Бек Євкурова.

Поки що список відповідальних виглядає так:

заступник міністра оборони Андрій Булига — питання матеріально-технічного забезпечення, транспорту та сприяння цивільній владі під час евакуації населення;

заступник міністра Олексій Криворучко — питання військово-технічного забезпечення;

заступник міністра Павло Фрадков — інженерне облаштування та будівництво;

заступник міністра Олег Савельєв — міжвідомча взаємодія та координація;

начальник головного військово-медичного управління Дмитро Трішкін — медичне забезпечення.

Фокус зібрав усе, що про них відомо.

Юнус-Бек Євкуров, генерал-полковник

Юнус-Бек Євкуров, генерал-полковник Фото: Міністерство оборони РФ

Юнус-Бек Євкуров — колишній президент Республіки Інгушетія (2008-2010), після в. о. глави республіки, пішов у відставку 2019 року після протестів. Учасник Другої Чеченської війни за що був нагороджений званням Героя Росії. Нібито керував марш-кидком російського десанту, який зайняв у червні 1999 року аеропорт столиці Косова — Приштини (це було піддано сумніву іншими військовими). Перебуває під санкціями США, Великої Британії, Канади, України та ЄС, як відповідальний за вторгнення в Україну ЗС РФ 2022 року. Також "знаменитий" скандальним шлюбом. Мати його дружини Марети вчилася з Євкуровим у паралельних класах. У пари п'ятеро дітей.

Після "бунту Пригожина" Євкуров, як і генерал Сергій Суровікін, надовго зник з інформаційного російського поля.

Андрій Булига, генерал-лейтенант

Андрій Булига, генерал-лейтенант Фото: РИА Новости

Булига з грудня 2012 року — заступник командувача військ Центрального військового округу з матеріально-технічного забезпечення, з лютого 2018 року обіймав ту саму посаду, але вже в Західному військовому окрузі.

11 березня 2024 року його призначили заступником міністра оборони РФ із матеріально-технічного забезпечення ЗС РФ.

Олексій Криворучко

Олексій Криворучко Фото: РИА Новости

Починав свою кар'єру як заступник генерального директора ВАТ "Ростовський завод цивільної авіації № 412".

З 2004 по 2005 рр. був топменеджером у ВАТ "Аерофлот — Російські авіалінії". Після працював у ФГУП "Рособоронекспорт" і був старшим віцепрезидентом з продажу та маркетингу у ВАТ "АвтоВАЗ". Після — топменеджером у ТОВ "Аероекспрес". І, нарешті, до 2018 року був гендиректором АТ "Концерн "Калашников".

У 2019 році увійшов до рейтингу найбагатших силовиків Росії за версією Forbes (друге місце). Його дохід за підсумками 2018-го становив 119,2 млн рублів.

Примітно, що у Криворучка є фірма в США, а його дочки від "Міс Москва-2001" Катерини Торопової мають американське громадянство.

Павло Фрадков

Павло Фрадков Фото: Новая газета

Справжнє "золоте дитя" російської політики. Заступник міністра оборони Російської Федерації з 17 червня 2024 року. Син Михайла Фрадкова, експрем'єра російського уряду і близького друга Володимира Путіна.

Із 2012 обіймав посади в уряді, так, із 2015 до 2024 року був заступником керівного справами президента Російської Федерації.

Олег Савельєв

Олег Савельєв Фото: РИА Новости

Савельєв працював піар-консультантом і політтехнологом Бориса Єльцина, генерала Лебедя і багатьох інших із російської політичної еліти.

У 2008-2014 роках був заступником міністра економічного розвитку РФ. Працював під керівництвом Ельвіри Набіулліної, Андрія Білоусова та Олексія Улюкаєва.

З березня 2014 по липень 2015 року був "міністром РФ у справах Криму" в уряді Дмитра Медведєва. У 2018-2019 роках очолював апарат Рахункової палати РФ.

Дмитро Тришкін

Дмитро Тришкін Фото: РИА Новости

Обіймав посаду міністра охорони здоров'я Московської області. У 2013 році був фігурантом справи про зрив поставок медикаментів для пільговиків.

За міністра оборони РФ Сергія Шойгу був начальником Головного військово-медичного управління Міністерства оборони Російської Федерації. Андрій Бєлоусов звільнив його в червні 2024 року. Принаймні так писали деякі росЗМІ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що влада Курської області РФ вирішила більше не сповіщати місцеве населення про ракетну небезпеку й атаки безпілотників у регіоні. А партизанський рух "Атеш" повідомив, що бійців військової частини Росгвардії з Красноярська перекидають до Курської області.