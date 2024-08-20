Обстрел детского кафе под Запорожьем: раненый подросток умер, четверо остаются в больнице

Оккупационная армия попала по селу Малокатериновка. Неопределенный боеприпас попал прямо в кафе возле детской площадки.

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Четверо детей и 18-летняя девушка получили ранения в результате обстрела россиян. 15-летний подросток умер в реанимации. ВС РФ ударили по кафе возле детской площадки в селе Малокатериновка Запорожской области. В Нацполиции рассказали подробности.

Обстрел произошел 20 августа, в 17:45. Враг ударил по мирному селу Кушугумской громады в Запорожье. Боеприпас (тип которого устанавливается) попал рядом с торговым киоском возле детской площадки.

От обстрела россиян пострадали четверо детей и молодая девушка

Ранения получили четверо детей: 11, 14, 15 и 17 лет. Также травмирована 18-летняя девушка. 15-летнего парня доставили в областную клиническую больницу в бессознательном состоянии. Около 20:30 староста Малокатериновки Людмила Волик сообщила, что подросток умер.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники и другие профильные службы.

На видео, которое появилось в сети, видно, что российские военные целились прямо по киоску со столиками возле него: киоск загорелся за считанные минуты.

Детское кафе в Малокатериновке после обстрела россиян

По факту военного преступления оккупантов открыто уголовное производство, правовая квалификация — ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Фокус писал об обстреле Запорожской области. Село Малокатериновка расположено на левом берегу Каховского водохранилища.