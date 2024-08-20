Обстрел детского кафе под Запорожьем: раненый подросток умер, четверо остаются в больнице
Оккупационная армия попала по селу Малокатериновка. Неопределенный боеприпас попал прямо в кафе возле детской площадки.
Четверо детей и 18-летняя девушка получили ранения в результате обстрела россиян. 15-летний подросток умер в реанимации. ВС РФ ударили по кафе возле детской площадки в селе Малокатериновка Запорожской области. В Нацполиции рассказали подробности.
Обстрел произошел 20 августа, в 17:45. Враг ударил по мирному селу Кушугумской громады в Запорожье. Боеприпас (тип которого устанавливается) попал рядом с торговым киоском возле детской площадки.
Ранения получили четверо детей: 11, 14, 15 и 17 лет. Также травмирована 18-летняя девушка. 15-летнего парня доставили в областную клиническую больницу в бессознательном состоянии. Около 20:30 староста Малокатериновки Людмила Волик сообщила, что подросток умер.
Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники и другие профильные службы.
На видео, которое появилось в сети, видно, что российские военные целились прямо по киоску со столиками возле него: киоск загорелся за считанные минуты.
По факту военного преступления оккупантов открыто уголовное производство, правовая квалификация — ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, Фокус писал об обстреле Запорожской области. Село Малокатериновка расположено на левом берегу Каховского водохранилища.