Обстріл дитячого кафе під Запоріжжям: поранений підліток помер, четверо лишаються у лікарні

Окупаційна армія поцілила по селу Малокатеринівка. Невизначений боєприпас влучив прямо у кафе біля дитячого майданчика.

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Четверо дітей та 18-річна дівчина отримали поранення внаслідок обстрілу росіян. 15-річний підліток помер у реанімації. ЗС РФ вдарили по кафе біля дитячого майданчика в селі Малокатеринівка Запорізької області. У Нацполіції розповіли подробиці.

Обстріл стався 20 серпня о 17:45. Ворог вдарив по мирному селу Кушугумської громади на Запоріжжі. Боєприпас (тип якого встановлюється) влучив поруч з торговельним кіоском біля дитячого майданчика.

Від обстрілу росіян постраждали четверо дітей та молода дівчина

Поранення отримали четверо дітей: 11, 14, 15 та 17 років. Також травмована 18-річна дівчина. 15-річного хлопця доправили до обласної клінічної лікарні у непритомному стані. Приблизно о 20:30 староста селища Малокатеринівка Людмила Волик повідомила, що підліток помер.

Нині на місці події працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки та інші профільні служби.

На відео, яке з'явилось у мережі, видно, що російські військові цілили просто по кіоску із столиками біля нього: кіоск загорівся за лічені хвилини.

Дитяче кафе у Малокатеринівці після обстрілу росіян

За фактом воєнного злочину окупантів відкрито кримінальне провадження, правова кваліфікація – ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Фокус писав про обстріл Запорізької області. Село Малокатеринівка розташоване на лівому березі Каховського водосховища.