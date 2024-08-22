Били по аэродрому, начался пожар: в Волгоградской области РФ сообщили об атаке БПЛА (видео)

По словам журналистов, на аэродроме дислоцированы фронтовые самолеты-разведчики Су-24МР.

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В ночь на 22 августа беспилотники атаковали Волгоградскую область РФ. Об этом сообщили жители города Калача-на-Дону, пишет ASTRA.

Российские медиа отметило, что в 20 километрах от города находится военный аэродром "Мариновка".

Позже журналисты, со ссылкой на слова местных жителей заявили, что на аэродроме в поселке Октябрьский начался пожар.

Атака БПЛА на Волгоградскую область РФ

Атака БПЛА на Волгоградскую область РФ

По словам журналистов, на аэродроме дислоцированы фронтовые самолеты-разведчики Су-24МР 2-й отдельной разведывательной авиационной эскадрильи (войсковая часть 77978) 4-го командования ВВС и ПВО, сформированной 1 января 2014 года из авиационной эскадрильи 6970-й авиабазы, входящей в состав 7-й бригады ВКО.

Пожар на аэродроме "Мариновка"

Отметим, что официальных комментариев от властей региона или от Минобороны России пока нет.

Аэродром на карте Фото: Google Maps

Ранее глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что украинские дроны атаковали Центр радиотехнической разведки РФ под Москвой. Как рассказал Кирилл Буданов, были также атакованы аэропорт "Остафьево" и авиабаза "Миллерово". Всего было задействовано около 50 беспилотников.

Также сообщалось, что ВСУ нанесли удар по российскому ЗРК С-300 под Ростовом. Генштаб уточняет, что после нанесения удара в определенных локациях наблюдались взрывы. Местные жители уточняют, что на месте возможной атаки начался сильный пожар.