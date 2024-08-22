Били по аеродрому, почалася пожежа: у Волгоградській області РФ повідомили про атаку БПЛА (відео)

За словами журналістів, на аеродромі дислоковані фронтові літаки-розвідники Су-24МР.

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У ніч на 22 серпня безпілотники атакували Волгоградську область РФ. Про це повідомили жителі міста Калача-на-Дону, пише ASTRA.

Російські медіа зазначило, що за 20 кілометрів від міста розташований військовий аеродром "Маринівка".

Пізніше журналісти з посиланням на слова місцевих жителів заявили, що на аеродромі в селищі Октябрський почалася пожежа.

Атака БПЛА на Волгоградську область РФ

Атака БПЛА на Волгоградську область РФ

За словами журналістів, на аеродромі дислоковані фронтові літаки-розвідники Су-24МР 2-ї окремої розвідувальної авіаційної ескадрильї (військова частина 77978) 4-го командування ВПС і ППО, сформованої 1 січня 2014 року з авіаційної ескадрильї 6970-ї авіабази, що входить до складу 7-ї бригади ПКО.

Пожежа на аеродромі "Маринівка"

Зазначимо, що офіційних коментарів від влади регіону або від Міноборони Росії поки немає.

Аеродром на карті Фото: Google Maps

Раніше глава ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що українські дрони атакували Центр радіотехнічної розвідки РФ під Москвою. Як розповів Кирило Буданов, були також атаковані аеропорт "Остаф'єво" і авіабаза "Міллерово". Загалом було задіяно близько 50 безпілотників.

Також повідомлялося, що ЗСУ завдали удару по російському ЗРК С-300 під Ростовом. Генштаб уточнює, що після нанесення удару в певних локаціях спостерігалися вибухи. Місцеві жителі уточнюють, що на місці можливої атаки почалася сильна пожежа.