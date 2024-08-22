Били по аеродрому, почалася пожежа: у Волгоградській області РФ повідомили про атаку БПЛА (відео)
За словами журналістів, на аеродромі дислоковані фронтові літаки-розвідники Су-24МР.
У ніч на 22 серпня безпілотники атакували Волгоградську область РФ. Про це повідомили жителі міста Калача-на-Дону, пише ASTRA.
Російські медіа зазначило, що за 20 кілометрів від міста розташований військовий аеродром "Маринівка".
Пізніше журналісти з посиланням на слова місцевих жителів заявили, що на аеродромі в селищі Октябрський почалася пожежа.
За словами журналістів, на аеродромі дислоковані фронтові літаки-розвідники Су-24МР 2-ї окремої розвідувальної авіаційної ескадрильї (військова частина 77978) 4-го командування ВПС і ППО, сформованої 1 січня 2014 року з авіаційної ескадрильї 6970-ї авіабази, що входить до складу 7-ї бригади ПКО.
Зазначимо, що офіційних коментарів від влади регіону або від Міноборони Росії поки немає.
Раніше глава ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що українські дрони атакували Центр радіотехнічної розвідки РФ під Москвою. Як розповів Кирило Буданов, були також атаковані аеропорт "Остаф'єво" і авіабаза "Міллерово". Загалом було задіяно близько 50 безпілотників.
Також повідомлялося, що ЗСУ завдали удару по російському ЗРК С-300 під Ростовом. Генштаб уточнює, що після нанесення удару в певних локаціях спостерігалися вибухи. Місцеві жителі уточнюють, що на місці можливої атаки почалася сильна пожежа.