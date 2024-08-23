ВСУ продвинулись возле одного населенного пункта, а РФ — вблизи четырех: какая ситуация на востоке

На Покровском направлении российские военные в течение 22 августа атаковали 53 раза, тогда как на Лиманском враг провел 11 штурмов, а на Торецком — 15, рассказали в Генштабе ВСУ.

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Вооруженные силы Украины достигли успеха вблизи Нововодяного Луганской области. Однако российские военные также продвинулись вблизи нескольких населенных пунктов Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState в своем Telegram вечером 22 августа.

"Силы обороны Украины достигли успеха у Нововодяного", — говорится в сообщении.

Успехи ВСУ вблизи Нововодяного

Аналитики отметили, что россияне продвинулись вблизи Новогродовки, Заветного, в Торецке и Птичьем Донецкой области.

Что происходит на фронте Ситуация в районе Торецка

Ситуация на фронте: данные Генштаба ВСУ

В Генштабе ВСУ сообщили, что на Лиманском направлении в течение 22 августа российские военные совершили 11 штурмов в районах восьми различных населенных пунктов. В частности, наибольшее количество боестолкновений произошло вблизи Макеевки и Новосадового — два и три.

На Торецком направлении при поддержке авиации оккупанты совершили 15 атак в районах Нелиповки, Нью-Йорка, Дружбы и Торецка.

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ВСУ сбили темп россиян под Покровском, продолжаются бои за два поселка: какая обстановка на фронте

На Покровском направлении украинские военные остановили 53 вражеские атаки в районах 11 различных населенных пунктов.

"Активнее всего российские оккупанты действовали вблизи Новогродовки, Николаевки, Птичьего и в сторону Зеленого Поля", — говорится в сообщении.

Напомним, аналитики Института изучения войны в отчете за 22 августа сообщили, что ВСУ были вынуждены отступить с некоторых участков фронта на Покровском направлении. В частности, для того, чтобы не попасть в окружение.

В тот же день в СМИ рассказали, что оккупанты хотят захватить Покровск в Донецкой области, поскольку воспринимают его как стратегическую цель. Так, для противника это плацдарм для наступления на Днепр и Запорожье.