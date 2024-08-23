ЗСУ просунулися біля одного населеного пункту, а РФ — поблизу чотирьох: яка ситуація на сході

На Покровському напрямку російські військові протягом 22 серпня атакували 53 рази, тоді як на Лиманському ворог провів 11 штурмів, а на Торецькому — 15, розповіли в Генштабі ЗСУ.

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Збройні сили України досягли успіху поблизу Нововодяного Луганської області. Проте російські військові також просунулися поблизу декількох населених пунктів Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState у своєму Telegram ввечері 22 серпня.

"Сили оборони України досягнули успіху біля Нововодяного", — йдеться у повідомленні.

Успіхи ЗСУ поблизу Нововодяного

Аналітики зауважили, що росіяни просунулися поблизу Новогродівки, Завітного, в Торецьку та Птичому Донецької області.

Що відбувається на фронті Ситуація в районі Торецька

Ситуація на фронті: дані Генштабу ЗСУ

У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Лиманському напрямку протягом 22 серпня російські військові здійснили 11 штурмів у районах восьми різних населених пунктів. Зокрема, найбільша кількість боєзіткнень відбулася поблизу Макіївки та Новосадового — два та три.

На Торецькому напрямку за підтримки авіації окупанти здійснили 15 атак у районах Неліпівки, Нью-Йорка, Дружби й Торецька.

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На Покровському напрямку українські військові зупинили 53 ворожі атаки в районах 11 різних населених пунктів.

"Найактивніше російські окупанти діяли поблизу Новогродівки, Миколаївки, Птичого та у бік Зеленого Поля", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 22 серпня повідомили, що ЗСУ були змушені відступити з деяких ділянок фронту на Покровському напрямку. Зокрема, для того, аби не потрапити в оточення.

Того ж дня у ЗМІ розповіли, що окупанти хочуть захопити Покровськ у Донецькій області, оскільки сприймають його як стратегічну ціль. Так, для противника це плацдарм для наступу на Дніпро та Запоріжжя.