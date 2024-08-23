Пока есть возможность: россиян просят эвакуироваться из некоторых районов Курской области

По словам советника губернатора Романа Алехина, не нужно ждать до последнего, как это было в Судже, Коренево и Глушково, а уже сейчас подумать о своей безопасности. В первую очередь он призвал выехать женщин, детей и пожилых людей.

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В Курской области третью неделю фиксируются боевые действия и связано это с операцией ВСУ. В связи с этим жителей некоторых районов региона призвали как можно скорее эвакуироваться. Об этом в своем Telegram-канале написал так называемый российский "военкор" и советник губернатора Роман Алехин.

По его словам, обращение адресовано ко всем жителям районов Курской области, которые находится в непосредственной близости к линии боевого столкновения. Он считает, что нельзя ждать до последнего, как это было в Судже, Коренево и Глушково, ведь жизнь человека "дороже жизни собачки".

"Затягивая с принятием решения о выезде, вы подставляете под удар не только себя, но и тех, кто потом будет рисковать жизнью, чтобы вас эвакуировать. А у них тоже есть семьи. Я считаю, что сегодня лучше будет эвакуиироваться и из Рыльска, пока для этого есть возможность и это безопасно", — написал Роман Алехин.

Отдельно советник губернатора Курской области добавил, что это его мнение, как местного жителя и человека, который якобы видел войну. Он понимает мужчин, которые хотят остаться дома, однако призвал вывезти женщин, детей и стариков.

"И, конечно, это обращение ко всем, кто живет в населенных пунктах, из которых рекомендует эвакуироваться губернатор. Это важно!" — подытожил Роман Алехин.

Напомним, 22 августа сообщалось, как ВСУ помогали местным жителям в Судже Курской области. Российские власти сбежали в начале и никоим образом не помогали местным жителям. Некоторые находились в подвалах, у них было небольшое количество еды и воды. Поэтому сейчас военные обеспечивают их продуктами, водой и лекарствами.