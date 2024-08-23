Поки є можливість: росіян просять евакуюватися з деяких районів Курської області

За словами радника губернатора Романа Альохіна, не потрібно чекати до останнього, як це було в Суджі, Кореневому та Глушковому, а вже зараз подумати про свою безпеку. Насамперед він закликав виїхати жінок, дітей і літніх людей.

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У Курській області третій тиждень фіксуються бойові дії і пов'язано це з операцією ЗСУ. У зв'язку з цим жителів деяких районів регіону закликали якомога швидше евакуюватися. Про це у своєму Telegram-каналі написав так званий російський "воєнкор" і радник губернатора Роман Альохін.

За його словами, звернення адресоване до всіх жителів районів Курської області, які знаходяться в безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення. Він вважає, що не можна чекати до останнього, як це було в Суджі, Кореневому і Глушковому, адже життя людини "дорожче за життя собачки".

"Затягуючи з ухваленням рішення про виїзд, ви підставляєте під удар не тільки себе, а й тих, хто потім ризикуватиме життям, щоб вас евакуювати. А в них теж є сім'ї. Я вважаю, що сьогодні краще буде евакуюватися і з Рильська, поки для цього є можливість і це безпечно", — написав Роман Альохін.

Окремо радник губернатора Курської області додав, що це його думка, як місцевого жителя і людини, яка нібито бачила війну. Він розуміє чоловіків, які хочуть залишитися вдома, проте закликав вивезти жінок, дітей і людей похилого віку.

"І, звісно, це звернення до всіх, хто живе в населених пунктах, з яких рекомендує евакуюватися губернатор. Це важливо!" — підсумував Роман Альохін.

Нагадаємо, 22 серпня повідомлялося, як ЗСУ допомагали місцевим жителям у Суджі Курської області. Російська влада втекла на початку і жодним чином не допомагала місцевим жителям. Дехто перебував у підвалах, у них була невелика кількість їжі та води. Тому зараз військові забезпечують їх продуктами, водою та ліками.